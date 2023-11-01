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THY seferleri neden iptal oldu? THY altyapısına siber saldırı mı var

Türk Hava Yolları, teknik altyapı sorunu nedeniyle bilet ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını duyurdu. Bu durum nedeniyle bazı seferler iptal edilirken, yolcular yaşanan mağduriyetleri sosyal medya üzerinden paylaştı. THY seferleri neden iptal oldu? THY altyapısına siber saldırı mı var neden çöktü?

THY seferleri neden iptal oldu? THY altyapısına siber saldırı mı var
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Yayın Tarihi : 01-11-2023 18:39

THY'den Teknik Aksaklık Nedeniyle Uçuş İptalleri Türk Hava Yolları, teknik altyapıda meydana gelen bir problem nedeniyle bilet ve rezervasyon işlemlerinde zorluk yaşandığını belirtti. THY'nin Basın Danışmanı Yahya Üstün, Twitter üzerinden, "19:00 - 22:00 saatleri arasındaki İstanbul çıkışlı tüm uçuşlarımızı iptal etmek durumunda kaldık" açıklamasında bulundu.

Müşteriler Mağduriyet Paylaşımlarında Bulundu

THY'nin teknik altyapısıyla ilgili sorunlar sebebiyle rezervasyon sıkıntıları, el ile biniş kartı yazımı ve uçuş gecikmeleri yaşandı. Bu durumdan etkilenen yolcular, yaşadıkları sorunları sosyal medya aracılığıyla dile getirdi.

THY'den Konuyla İlgili Açıklamalar

Basın Danışmanı Yahya Üstün, yaşanan bu teknik aksaklık hakkında sosyal medya üzerinden iki ayrı bildiri yayımladı.

İlk paylaşımında, "Bilet ve rezervasyon işlemlerindeki sıkıntıların kaynağını teknik altyapıdaki sorunlara bağlıyoruz. Bu sorunu en kısa sürede çözümlemek için çalışmalara başladık. Yaşanan sıkıntı için özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Ardından yaptığı açıklamada, "Rezervasyon işlemlerindeki aksamaları gidermek amacıyla ilgili ekiplerimiz çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz" şeklinde bilgilendirmede bulundu.

İptal Edilen Seferler

Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla, "19:00 - 22:00 arasında kalkması planlanan İstanbul çıkışlı tüm seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık" dedi.

Sistemdeki Sorunlar Eleştirildi

İYİ Partili Mehmet Aslan, yaşanan aksaklıkla ilgili olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "THY'nin sistemleri şu anda çalışmıyor. Bilet satış noktalarında ve uygulamada işlem gerçekleştirilemiyor. Uçaklar gecikmeli, biniş kartları elle düzenleniyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Siber saldırı olasılığı üzerinde duruluyor" şeklinde eleştiride bulundu.

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