The Night Agent'in yeni sezon fragmanı yayınlandı

Netflix, başrolünde Gabriel Basso’nun yer aldığı aksiyon dolu dizisi The Night Agent’ın ikinci sezonunun yeni fragmanını paylaştı. İlk sezonuyla 2023 yılının en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen ve hala tüm zamanların en popüler dizileri arasında 7. sırada yer alan The Night Agent, 2. sezonuyla 23 Ocak 2025’te sadece Netflix’te yayınlanacak.

The Night Agent'in yeni sezon fragmanı yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-12-2024 10:35

The Night Agent, 2. sezonunda sırları sızdırmakla suçlanan bir CIA ajanının peşine düşen Peter (Gabriel Basso) ve Rose (Luciane Buchanan), acımasız bir istihbarat simsarının ve kana susamış bir savaş suçlusunun hedefi hâline gelir. The Night Agent, yayınlandığı ilk 91 gün içerisinde 98.2 milyon izlenmeye ulaştı ilk ayında dört hafta boyunca 87 ülkede en çok izlenen dizi oldu.


Toplam 10 bölümden oluşacak The Night Agent 3. sezonun 2024 sonu İstanbul’da başlayan çekimleri, 2025 yılında New York’ta devam edecek.