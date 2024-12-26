The Night Agent'in yeni sezon fragmanı yayınlandı

The Night Agent, 2. sezonunda sırları sızdırmakla suçlanan bir CIA ajanının peşine düşen Peter (Gabriel Basso) ve Rose (Luciane Buchanan), acımasız bir istihbarat simsarının ve kana susamış bir savaş suçlusunun hedefi hâline gelir. The Night Agent, yayınlandığı ilk 91 gün içerisinde 98.2 milyon izlenmeye ulaştı ilk ayında dört hafta boyunca 87 ülkede en çok izlenen dizi oldu.



Toplam 10 bölümden oluşacak The Night Agent 3. sezonun 2024 sonu İstanbul’da başlayan çekimleri, 2025 yılında New York’ta devam edecek.