The Devil Wears Prada 2’den Rekor Açılış!

The Devil Wears Prada 2, 233 milyon dolarlık açılışla gişeyi salladı. Film, Meryl Streep’in en iyi açılış yapan projesi oldu.

The Devil Wears Prada 2’den Rekor Açılış!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 05-05-2026 12:37

Film, Kuzey Amerika’da 77 milyon dolar kazandı. Uluslararası pazarda ise 156,6 milyon dolarlık gelir elde etti. Bu güçlü performans, yapımı kısa sürede global gişe listelerinin zirvesine taşıdı.

Özellikle açılış hafta sonundaki bu rakamlar, filmin yalnızca nostaljiye değil güçlü bir izleyici ilgisine dayandığını gösteriyor. Ayrıca seyirci profilinde kadın izleyicilerin yüzde 76’lık oranla öne çıkması dikkat çekiyor. Bu nedenle The Devil Wears Prada 2 gişe başarısı, sektörün en çok konuşulan konularından biri haline geliyor.

Oppenheimer’ı Geride Bıraktı

Film, yalnızca kendi başarısıyla değil, geride bıraktığı rakamlarla da gündem yarattı. Oppenheimer’ın 180,4 milyon dolarlık açılış hasılatını geride bırakan yapım, çıtayı daha yukarı taşıdı.

Bu karşılaştırma, özellikle Emily Blunt’ın her iki projede de yer almasıyla daha fazla dikkat çekti. Böylece Oppenheimer açılış hasılatı ile yapılan kıyas, filmin başarısını daha görünür hale getirdi.

Meryl Streep Kariyerinde Yeni Zirve

The Devil Wears Prada 2, Meryl Streep’in kariyerinde en iyi açılış yapan film olarak kayıtlara geçti. Bu başarı, usta oyuncunun hâlâ güçlü bir gişe etkisine sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Streep’in canlandırdığı Miranda Priestly karakteri, sinema tarihinin en unutulmaz figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle karakterin geri dönüşü, izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı. Bu etki, doğrudan gişe rakamlarına da yansıdı.

2006 Klasiğinin Güçlü Devamı

İlk film The Devil Wears Prada, 2006 yılında vizyona girdi ve dünya genelinde 326 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. Aradan geçen yıllara rağmen film, kült statüsünü korudu.

Yeni yapım, bu mirası modern bir anlatımla yeniden yorumluyor. Aynı zamanda hikayeyi günümüz moda dünyasıyla güncelliyor. Bu yaklaşım, hem eski izleyicileri hem de yeni nesli bir araya getiriyor. Böylece The Devil Wears Prada devam filmi güçlü bir köprü kuruyor.

Yıldızlarla Dolu Kadro

Film, yalnızca ana kadrosuyla değil, geniş oyuncu listesiyle de dikkat çekiyor. Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak ve Simone Ashley gibi isimler projeye güçlü bir dinamizm katıyor.

Bu zengin kadro, filmin farklı izleyici kitlelerine hitap etmesini sağlıyor. Ayrıca hikayeye katmanlı bir yapı kazandırıyor.

İzleyici Tepkisi Oldukça Güçlü

Filmi izleyenlerin yüzde 74’ü yapımı tavsiye edeceğini belirtti. Bu oran, izleyici memnuniyetinin yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla film, yalnızca açılışta değil uzun vadede de güçlü bir performans sergileyebilir.

Bu tablo, Meryl Streep yeni film aramalarının artmasına neden oluyor. Aynı zamanda yapımın sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olacağını işaret ediyor.

Benzer Haberler
Beklenen An Geldi: Şebnem Ferah İstanbul Sahnesinde! Beklenen An Geldi: Şebnem Ferah İstanbul Sahnesinde!
The Night Agent İçin Veda Zamanı: Final Sezonu Geliyor The Night Agent İçin Veda Zamanı: Final Sezonu Geliyor
Beklenen Şarkı Geldi: Mert Demir’den Yeni Hit Beklenen Şarkı Geldi: Mert Demir’den Yeni Hit
John Wick 5 Geliyor: Yeni Hikaye Şaşırtacak John Wick 5 Geliyor: Yeni Hikaye Şaşırtacak
Michael Filmi Gişede Tüm Rekorları Altüst Etti Michael Filmi Gişede Tüm Rekorları Altüst Etti
Stranger Things Evreni Büyüyor: Tales From ’85 Devam Ediyor Stranger Things Evreni Büyüyor: Tales From ’85 Devam Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?
  • 01-05-2026 12:00

Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
  • 02-05-2026 12:05

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt
  • 29-04-2026 17:55

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt

Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım
  • 29-04-2026 10:57

Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım

Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!
  • 04-05-2026 11:24

Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!