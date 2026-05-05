The Devil Wears Prada 2’den Rekor Açılış!

Film, Kuzey Amerika’da 77 milyon dolar kazandı. Uluslararası pazarda ise 156,6 milyon dolarlık gelir elde etti. Bu güçlü performans, yapımı kısa sürede global gişe listelerinin zirvesine taşıdı.

Özellikle açılış hafta sonundaki bu rakamlar, filmin yalnızca nostaljiye değil güçlü bir izleyici ilgisine dayandığını gösteriyor. Ayrıca seyirci profilinde kadın izleyicilerin yüzde 76’lık oranla öne çıkması dikkat çekiyor. Bu nedenle The Devil Wears Prada 2 gişe başarısı, sektörün en çok konuşulan konularından biri haline geliyor.

Oppenheimer’ı Geride Bıraktı

Film, yalnızca kendi başarısıyla değil, geride bıraktığı rakamlarla da gündem yarattı. Oppenheimer’ın 180,4 milyon dolarlık açılış hasılatını geride bırakan yapım, çıtayı daha yukarı taşıdı.

Bu karşılaştırma, özellikle Emily Blunt’ın her iki projede de yer almasıyla daha fazla dikkat çekti. Böylece Oppenheimer açılış hasılatı ile yapılan kıyas, filmin başarısını daha görünür hale getirdi.

Meryl Streep Kariyerinde Yeni Zirve

The Devil Wears Prada 2, Meryl Streep’in kariyerinde en iyi açılış yapan film olarak kayıtlara geçti. Bu başarı, usta oyuncunun hâlâ güçlü bir gişe etkisine sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Streep’in canlandırdığı Miranda Priestly karakteri, sinema tarihinin en unutulmaz figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle karakterin geri dönüşü, izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı. Bu etki, doğrudan gişe rakamlarına da yansıdı.

2006 Klasiğinin Güçlü Devamı

İlk film The Devil Wears Prada, 2006 yılında vizyona girdi ve dünya genelinde 326 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. Aradan geçen yıllara rağmen film, kült statüsünü korudu.

Yeni yapım, bu mirası modern bir anlatımla yeniden yorumluyor. Aynı zamanda hikayeyi günümüz moda dünyasıyla güncelliyor. Bu yaklaşım, hem eski izleyicileri hem de yeni nesli bir araya getiriyor. Böylece The Devil Wears Prada devam filmi güçlü bir köprü kuruyor.

Yıldızlarla Dolu Kadro

Film, yalnızca ana kadrosuyla değil, geniş oyuncu listesiyle de dikkat çekiyor. Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak ve Simone Ashley gibi isimler projeye güçlü bir dinamizm katıyor.

Bu zengin kadro, filmin farklı izleyici kitlelerine hitap etmesini sağlıyor. Ayrıca hikayeye katmanlı bir yapı kazandırıyor.

İzleyici Tepkisi Oldukça Güçlü

Filmi izleyenlerin yüzde 74’ü yapımı tavsiye edeceğini belirtti. Bu oran, izleyici memnuniyetinin yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla film, yalnızca açılışta değil uzun vadede de güçlü bir performans sergileyebilir.

Bu tablo, Meryl Streep yeni film aramalarının artmasına neden oluyor. Aynı zamanda yapımın sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olacağını işaret ediyor.