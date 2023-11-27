TFF'den bazı hakemlerle dinlendirme kararı

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, devre arasına kadar bazı hakemleri dinlendireceklerini duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinde paylaşılan açıklamada İbanoğlu, "MHK olarak, haftalık olarak hakem performanslarını titizlikle değerlendirdiklerini ve ilk yarı sonuna kadar bazı hakemleri dinlendirme kararı aldıklarını, aralık sonundaki klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alacaklarını kamuoyuyla paylaşmak istediklerini" ifade etti.

Ayrıca, İbanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını yetkisi dahilinde dikkatle incelediğini belirterek, "Söz konusu VAR kayıtlarının medyaya servis edildiğine dair iddia edilen diyalogun hayal ürünü ve gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiğini rica etti."