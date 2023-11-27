Advert

TFF'den bazı hakemlerle dinlendirme kararı

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, bazı hakemleri ilk yarı sonuna kadar istirahate çekme kararı aldıklarını açıkladı.

TFF'den bazı hakemlerle dinlendirme kararı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-11-2023 17:39

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, devre arasına kadar bazı hakemleri dinlendireceklerini duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinde paylaşılan açıklamada İbanoğlu, "MHK olarak, haftalık olarak hakem performanslarını titizlikle değerlendirdiklerini ve ilk yarı sonuna kadar bazı hakemleri dinlendirme kararı aldıklarını, aralık sonundaki klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alacaklarını kamuoyuyla paylaşmak istediklerini" ifade etti.

Ayrıca, İbanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını yetkisi dahilinde dikkatle incelediğini belirterek, "Söz konusu VAR kayıtlarının medyaya servis edildiğine dair iddia edilen diyalogun hayal ürünü ve gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiğini rica etti."

Benzer Haberler
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Asgari ücret kritik tarih belli oldu Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Asgari ücret kritik tarih belli oldu
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını canlı izle FB Karagumruk canlı maç izle şifresiz Fener Fatih canlı maç izle Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını canlı izle FB Karagumruk canlı maç izle şifresiz Fener Fatih canlı maç izle
İstanbul'da simite zam geldi! Simit 12 lira oldu İstanbul'da simite zam geldi! Simit 12 lira oldu
Malatya'da 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde deprem
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Zincir marketler için pazar günü kapanma kararı Zincir marketler için pazar günü kapanma kararı
ÇOK OKUNANLAR
Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’lı “Aile Albümü” ne zaman sete çıkacak?
  • 27-11-2023 17:45

Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’lı “Aile Albümü” ne zaman sete çıkacak?

Hazal Kaya: Sirkeyle yıkanıp evi sirkeyle siliyorum
  • 23-11-2023 14:46

Hazal Kaya: Sirkeyle yıkanıp evi sirkeyle siliyorum

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Hafsanur Sancaktutan'tan Kerem Bürsin itirafı
  • 23-11-2023 10:13

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Hafsanur Sancaktutan'tan Kerem Bürsin itirafı

Doğukan Polat bu aralar epey yoğun!
  • 27-11-2023 17:07

Doğukan Polat bu aralar epey yoğun!

Şeyma Subaşı Mısır'dan paylaştı
  • 27-11-2023 14:09

Şeyma Subaşı Mısır'dan paylaştı