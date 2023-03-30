'Tetikçinin Oğlu' dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Temponun giderek yükseleceği ve izleyiciye heyecanlı dakikalar yaşatacak “Tetikçinin Oğlu”, ilk bölümüyle 11 Nisan Salı günü FOX izleyicisiyle buluşacak.

BODRUM’DAN SÜRPRİZ BİR KARE GELDİ!

Tarih duyurusuyla beraber hayranları sevindirecek sürpriz bir fotoğraf karesi de paylaşıldı. Oyuncular, fotoğraf karesi için dizinin çekim yeri olan Bodrum’da kamera karşısına geçti. Dizide Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'a; Genco Özak'ın yanı sıra, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Baran Can Eraslan gibi birbirinden değerli oyuncular da eşlik ediyor.

“Tetikçinin Oğlu”nda; kırk yılın dostu Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh) oğulları için kıyasıya bir çatışmaya girerler. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Oğlununöcünü almaya çalışan İskender geçmişi ile yüzleşecek; yıllar sonra oğlu Metin'i (Genco Özak) bulan Korkmaz ise yeniden baba olmayı öğrenmek zorunda kalacaktır.

“Tetikçinin Oğlu”, 11 Nisan Salı itibarıyla her salı saat 20.00’de FOX’ta.