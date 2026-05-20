Testo Taylan’dan Cezaevi İtirafları: "Çocuğu Kenara Çektim..."

Testo Taylan mahlasıyla tanınan Youtube fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunda tutuklanmıştı. 60 gün cezaevinde kalan fenomen geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldı.

Testo Taylan özgürlüğüne kavuştuktan sonra ilk videosunu çekti. Youtube yayınlarına başlayan fenomen hapishanede yaşadıklarını anlattı.

Taylan şöyle konuştu:

"Avluda biz voleybol oynarken içeri biri girdi. 'Abi acil gelin' diye bağırmaya başladı. Hepimiz apar topar avludan koğuşun içine girdik. Bir tane çocuk, böyle kalmış. Tavana bakıyor. İnme inmiş. Çocuğu aldılar götürdüler, 1-2 saat sonra geldi ve 'sol tarafımı hissetmedim' dedi. Meğerse rol yapıyormuş. 2-3 gün sonra küfürler etmeye saygısızlıklar yapmaya başladı."

Suçtan Uzak Durun



"Çocuğu köşeye çektim 'Buraya geldiğin günü unutma' dedim. Buradan çıkmak için felç numarası yaptın böyle aşağılık hareketlere gerek yok. Bu çocuğun suçu polisin belinden silahını almış geri zekalı. Suçtan, suçlulardan uzak durun."

İlk Yayın

Testo Taylan'ın cezaevinden çıktıktan sonra nasıl hareket edeceği ve yayınlarına ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Fenomen isim ilk videosunu çekti. Bakalım bundan sonra ne gibi paylaşımlarda bulunacak?

