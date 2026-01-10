Test Sonucu Pozitif Çıkan Şeyma Subaşı'dan İlk Açıklama: "Samimi Bir Tövbe Sürecindeyim"

İstanbul merkezli yürütülen ve sanat dünyasını sarsan dev uyuşturucu soruşturmasında bir flaş gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın test sonuçları belli oldu.

Adli Tıp Raporu: Kokain Tespit Edildi

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Subaşı'ndan alınan saç ve kan örnekleri detaylıca incelendi. Hazırlanan resmi raporda, Şeyma Subaşı’nın örneğinde kokain maddesinin pozitif çıktığı kaydedildi. Aleyna Tilki'nin ardından bir diğer ünlü ismin daha test sonucunun pozitif çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Şeyma Subaşı’ndan İlk Açıklama: "Samimi Bir Tövbe"

Haberin yayılmasının ardından sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından oldukça dikkat çekici ve duygusal bir mesaj yayınladı. Test sonucunu dolaylı yoldan kabul eden Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum. Kendim ve geleceğimle alakalı kararları aldığım büyük bir dönemdeyim."

Subaşı, paylaşımının devamında hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini ve yaşadığı bu sürecin kendisi için bir "uyanış" olduğunu ima etti.



Soruşturma Derinleşiyor

Can Yaman, Selen Görgüzel ve Doğukan Güngör gibi isimlerin de adının geçtiği bu geniş kapsamlı operasyonda, Şeyma Subaşı’nın pozitif çıkan raporu sonrası adli sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu.



