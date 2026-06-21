Özlem Ada Şahin’den Eşine Aşk Dolu İtiraf!

Babalar Günü’nde sosyal medyada pek çok duygusal paylaşım yapıldı ama Özlem Ada Şahin’in eşi Berkay için yazdığı satırlar kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Üçüncü kez baba olmaya hazırlanan Berkay Şahin’e seslenen Özlem Ada Şahin hem eşine olan sevgisini hem çocuklarının gözünden onu nasıl gördüğünü anlattı.

Aile Kareleri Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Özlem Ada Şahin Babalar Günü’ne özel olarak aile albümünden birbirinden sıcak fotoğraflar paylaştı. Kızlarıyla birlikte çekilen neşeli karelerde Berkay’ın çocuklarıyla olan yakın ilişkisi dikkat çekti. Samimi görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçilerin en çok dikkatini çeken detay ise fotoğraflardan çok paylaşımın altına yazılan not oldu. Çünkü Özlem Ada Şahin eşini anlatırken gösterişli cümleler yerine oldukça içten ve duygusal ifadeler kullanmayı tercih etti.

“En Güzel Yanın Kalbin”

Paylaşımın en dikkat çeken kısmı hiç kuşkusuz Özlem Ada Şahin’in eşi için yazdığı satırlardı. Berkay’ın en güçlü özelliğinin kalbi olduğunu söyleyen Şahin onun insanlara, çocuklarına ve sevdiklerine karşı gösterdiği merhametin yıllardır değişmediğini ifade etti.

Ayrıca çocuklarının babalarına olan hayranlığının da bu sevgi dolu yaklaşımından kaynaklandığını vurguladı. Berkay’ın ailesine her gün sevgisini hissettirdiğini belirten Şahin’in sözleri birçok takipçiyi duygulandırdı.

Üçüncü Bebek Heyecanı

Ünlü çift için bu Babalar Günü’nü özel kılan bir başka detay da yakında üçüncü çocuklarını kucaklarına alacak olmaları. İki kız çocuklarının ardından yeniden bebek heyecanı yaşayan aile şimdiden sosyal medyada tebrik mesajları almaya devam ediyor.

Özlem Ada Şahin paylaşımında üçüncü çocuklarının da Berkay gibi sevgi dolu bir babaya sahip olacağı için çok şanslı olduğunu söyledi. Bu sözler paylaşımın en çok konuşulan bölümlerinden biri haline geldi.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Aile fotoğrafları ve duygusal mesaj kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Takipçiler çiftin yıllardır süren uyumuna ve aile bağlarına övgüler yağdırdı. Babalar Günü’nde yapılan onlarca paylaşım arasında Özlem Ada Şahin’in Berkay’a yazdığı bu içten mesaj, günün en dikkat çeken paylaşımlarından biri olarak öne çıktı.