İbrahim Tatlıses'in Kızı Elif Ada'dan Duygusal Paylaşım

İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada Babalar Günü’nde bebeklik görüntülerini paylaştı. “Baba çınar gibidir” sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İbrahim Tatlıses'in Kızı Elif Ada'dan Duygusal Paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2026 21:51

İbrahim Tatlıses’in en küçük kızı Elif Ada Babalar Günü’nde yaptığı paylaşımla sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü sanatçının Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen Elif Ada babasıyla olan bebeklik yıllarına ait görüntüleri paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü.

Arşivden Çıkan Duygusal Kareler

Elif Ada adeta aile arşivini açarak yıllar öncesine ait videoları gün yüzüne çıkardı. Henüz bebek olduğu dönemlerde babası İbrahim Tatlıses ile çekilen görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşım hem nostalji duygusu yarattı hem baba-kız bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

“Altın Ufağım” Hitabı Dikkat Çekti

Paylaşımlarda en duygusal detaylardan biri de İbrahim Tatlıses’in kızına söylediği “Altın ufağım” ifadesi oldu. Bu sevgi dolu hitap baba-kız arasındaki sıcak ilişkiyi daha da görünür hale getirdi ve takipçiler tarafından çok beğenildi.

“Baba Çınar Gibidir” Sözleri

Elif Ada’nın gönderisine yazdığı not ise paylaşımın en çok konuşulan kısmı oldu. “Baba çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter” sözleri Babalar Günü’nün anlamını oldukça duygusal ve derin bir şekilde özetledi. Bu ifade kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Sosyal Medyada Yoğun İlgi

Paylaşım yayıldıktan kısa süre sonra binlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılar hem Elif Ada’nın samimi sözlerine hem baba-kız arasındaki güçlü bağa dikkat çekti. Özellikle nostaljik görüntüler, birçok kişide duygusal bir etki yarattı.

İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada’nın bu özel anları Babalar Günü paylaşımları arasında en çok konuşulan içeriklerden biri oldu. Hem geçmişe yapılan bu yolculuk hem de duygusal sözler günün ruhuna uygun sıcak bir hikâye oluşturdu.

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