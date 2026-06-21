Gizem Karaca’dan Eşine Olay Babalar Günü Sürprizi!

Gizem Karaca ve eşi Kemal Ekmekçi için bu yılki Babalar Günü’nün anlamı çok daha farklıydı. Çünkü çift geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları Yaz sayesinde ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Bu özel gün de doğal olarak ailenin en unutulmaz anlarından biri haline geldi.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem eşinin ilk Babalar Günü’nü kutladı hem takipçilerine ailelerinden sıcak kareler sundu.

Aile Albümünden Sıcacık Kareler

Gizem Karaca’nın paylaştığı fotoğraflarda Kemal Ekmekçi’nin kızı Yaz ile geçirdiği mutlu anlar dikkat çekti. Samimi ve doğal görüntüler kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi gördü.

Karaca paylaşımına esprili ve sevgi dolu bir not da ekledi. Kızları Yaz’a taktıkları sevgi dolu lakabı kullanarak “Leyloş ve Kemal’in ilk Babalar Günü” ifadelerine yer verdi. Bu küçük detay bile takipçilerin yüzünü güldürmeye yetti.

Fotoğraflardaki sıcak aile atmosferi çiftin uzun yıllardır gözlerden uzak sürdürdüğü huzurlu hayatın da bir yansıması olarak yorumlandı.

Doğum Anından Duygusal Bir Hatıra

Gizem Karaca sadece güncel aile karelerini paylaşmakla yetinmedi. Aynı zamanda kızları Yaz’ın dünyaya geldiği ilk günlerden bir fotoğrafı da takipçileriyle buluşturdu.

Bu karede Kemal Ekmekçi’nin ilk kez baba olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığı anlar yer alıyordu. Yeni doğan kızına bakarken yaşadığı duyguların yüzüne yansıdığı fotoğraf, paylaşımın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Karaca’nın bu özel anıyı yeniden paylaşması takipçileri tarafından oldukça duygusal bulundu.

Babasını Da Unutmadı

Babalar Günü paylaşımında sadece eşine yer vermeyen ünlü oyuncu kendi babasını da unutmadı. Ailesine verdiği önemi bir kez daha gösteren Karaca paylaşımında babasına da yer vererek Babalar Günü’nü kutladı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Gizem Karaca’nın aile sıcaklığı taşıyan paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Özellikle Kemal Ekmekçi’nin ilk Babalar Günü heyecanını yansıtan kareler takipçilerin en çok ilgi gösterdiği detaylar arasında yer aldı. Samimiyetin ön planda olduğu bu paylaşım günün en çok konuşulan magazin başlıklarından biri olmayı başardı.