Hande Ünsal Üzerinde Seda Sayan Etkisi: "Hemen Evleniyorum"

Hande Ünsal hastanede izlediği Seda Sayan’dan etkilendiğini söyleyerek “küçük bir Seda Sayan oldum” dedi. “Hemen evleniyorum” çıkışı gündem oldu.

Hande Ünsal Üzerinde Seda Sayan Etkisi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2026 22:11

Hande Ünsal son açıklamalarıyla magazin gündemini hareketlendirdi. Hastanede geçirdiği süreçte ekran başında bol bol Seda Sayan izlediğini söyleyen Ünsal, bu dönemin kendisi için hem eğlenceli hem de “öğretici” olduğunu esprili bir dille anlattı.

“Küçük Bir Seda Sayan Oldum” Sözleri

Ünlü şarkıcı, bu süreci anlatırken oldukça samimi ve neşeli bir üslup kullandı. “Bütün hastane boyunca Seda Sayan izledim. Küçük bir Seda Sayan olarak çıkıyorum buradan” sözleriyle hem güldürdü hem dikkat çekti. Bu ifadeleri sosyal medyada da hızlıca yayıldı.

“Hemen Evleniyorum” Esprisi Gündem Oldu

Hande Ünsal’ın en çok konuşulan çıkışı ise “Hemen evleniyorum” esprisi oldu. Seda Sayan’ın konuşmalarından etkilendiğini söyleyen şarkıcı bu sözleri ciddi bir açıklamadan çok eğlenceli bir çıkış olarak kullandı. Ancak yine de magazin dünyasında geniş yankı buldu.

Aşk Hayatı da Gündemde

Ünlü şarkıcı sadece açıklamalarıyla değil, özel hayatıyla da son dönemde sık sık gündeme geliyor. Eski eşi Serkan Balkan ile inişli çıkışlı ilişkileri ve yıllara yayılan bağları da yeniden konuşulmaya başlandı.

Ünsal, eski eşiyle olan ilişkilerini anlatırken de dikkat çeken ifadeler kullandı. “19 yılda evlendik, boşandık ama birbirimizi bırakmadık” sözleri ilişkilerinin ne kadar karmaşık ama bir o kadar da bağlı olduğunu ortaya koydu.

Magazin Dünyasında Eğlenceli Yankı

Hande Ünsal’ın hem Seda Sayan çıkışı hem aşk hayatına dair açıklamaları, magazin dünyasında geniş yankı buldu. Samimi ve esprili tavrı ise takipçileri tarafından hem eğlenceli hem de doğal bulundu.

Benzer Haberler
Taha Tayfur Anlattı! Babası Ferdi Tayfur'un Son Nasihati Şoke Etti Taha Tayfur Anlattı! Babası Ferdi Tayfur'un Son Nasihati Şoke Etti
Gizem Karaca’dan Eşine Olay Babalar Günü Sürprizi! Gizem Karaca’dan Eşine Olay Babalar Günü Sürprizi!
Özlem Ada Şahin’den Eşine Aşk Dolu İtiraf! Özlem Ada Şahin’den Eşine Aşk Dolu İtiraf!
İbrahim Tatlıses'in Kızı Elif Ada'dan Duygusal Paylaşım İbrahim Tatlıses'in Kızı Elif Ada'dan Duygusal Paylaşım
Şok Görüntü! Semiramis Pekkan Denizde Böyle Yakalandı Şok Görüntü! Semiramis Pekkan Denizde Böyle Yakalandı
Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci’den Agresif Sözler Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci’den Agresif Sözler
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda:
  • 18-06-2026 09:19

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda: "Söylenecek Çok Söz Var"

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!
  • 15-06-2026 12:24

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!
  • 18-06-2026 11:40

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!

Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!
  • 20-06-2026 10:00

Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!
  • 19-06-2026 16:06

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!