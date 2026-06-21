Taha Tayfur Anlattı! Babası Ferdi Tayfur'un Son Nasihati Şoke Etti

Babalar Günü bu kez Ferdi Tayfur sevenleri için biraz daha duygulu geçti. Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan usta sanatçı hayatta olmasa da hem hayranlarının hem ailesinin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Bu özel günde mezarının ziyaretçilerle dolup taşması da aslında bunun en net göstergesi oldu. İnsanlar sabah saatlerinden itibaren kabristana gidip dua etti, çiçek bıraktı, onun şarkılarıyla büyüyen anılarını bir kez daha hatırladı.

Mezar Başında Duygu Dolu Anlar

Babalar Günü nedeniyle mezarlıkta yoğun bir kalabalık oluştu. Ferdi Tayfur’u sevenler sadece İstanbul’dan değil farklı şehirlerden de gelerek mezarı başında buluştu. Sessiz ama duygulu bir atmosfer vardı. Kimi onun şarkılarını mırıldandı, kimi gözyaşlarını tutamadı. Özellikle “baba” teması bu günü daha da hassas hale getirdiği için ziyaretler daha anlamlı bir hal aldı. Gelenler, “Onu hiç unutmadık” diyerek hem sanatçıyı andı hem de onun müziğiyle büyüdüklerini dile getirdi.

Bu sırada en dikkat çeken detaylardan biri de oğlu Taha Tayfur’un orada bulunmasıydı. Sevenlerinin fotoğraf isteğini kırmadan gayet mütevazı bir şekilde herkesle ilgilendi. Hem babasını anmak için oradaydı hem gelenleri geri çevirmeyerek onların duygusuna ortak oldu. Bu hali de birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.

Taha Tayfur’un Duygusal Anlatımı

Ziyaret sırasında kameralarla da kısa bir sohbet yapan Taha Tayfur Babalar Günü’nün kendisi için kolay bir gün olmadığını açıkça hissettirdi. Babası hayatta olsaydı nasıl bir kutlama yapacaklarını düşündüğünü anlatırken biraz duraksadı sonra da içten bir cevap verdi. Onun sözlerine göre böyle günlerde aslında en çok özlem ağır basıyor. Eğer babası hayatta olsaydı büyük ihtimalle telefondan görüntülü konuşacaklarını hemen yanına gitmenin o an için bile zor olabileceğini söyledi.

Bu cümleler bile aslında aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu göstermeye yetti. Sevenleri de bu samimi açıklamayı dikkatle dinledi.

“En Büyük Nasihat: Çok Çalışmak”

Röportajın devamında en çok merak edilen konu ise Ferdi Tayfur’un oğluna bıraktığı en önemli öğüt oldu. Taha Tayfur bu soruya kısa ama net bir cevap verdi. Babasının ona her zaman “çok çalışmak” gerektiğini söylediğini aktardı. Ona göre Ferdi Tayfur hangi meslek olursa olsun emek verilmeden başarı gelmeyeceğini özellikle vurgulayan bir insandı.

Bu sözler aslında usta sanatçının sadece sahnedeki değil hayata bakışındaki duruşunu da özetler gibiydi. Sevenleri de bu nasihatı duyunca onun sadece bir sanatçı değil aynı zamanda yol gösteren bir baba figürü olduğunu bir kez daha hatırlamış oldu.