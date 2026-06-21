Şok Görüntü! Semiramis Pekkan Denizde Böyle Yakalandı

Semiramis Pekkan sağlık sürecinin ardından Bodrum’da köpeği Tina ile denize girerek tatilin keyfini çıkardı.

Şok Görüntü! Semiramis Pekkan Denizde Böyle Yakalandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2026 21:20

Semiramis Pekkan son dönemde yaşadığı sağlık sürecinin ardından Bodrum’da huzurlu bir tatil geçiriyor. Geçtiğimiz yıl konulan akciğer kanseri teşhisini başarıyla atlatan sanatçı bu zorlu dönemin ardından kendini dinlenmeye ve moral toplamaya adadı. Yaz aylarını deniz güneş ve doğayla iç içe geçirerek daha sakin bir tempo tercih ediyor.

Köpeği Tina ile Denizin Tadını Çıkardı

Tatilin en dikkat çeken anlarından biri ise Pekkan’ın köpeği Tina ile birlikte denize girmesi oldu. İkili Bodrum’un serin sularında birlikte vakit geçirerek hem keyifli hem doğal görüntüler oluşturdu. Özellikle sosyal medyada paylaşılan bu anlar takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Pekkan’ın köpeğiyle kurduğu sıcak bağ ve rahat halleri sevenlerine de pozitif bir enerji verdi.

Sosyal Medyada Doğal ve Samimi Paylaşımlar

77 yaşındaki sanatçı tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor. Deniz kenarında, teknede ya da doğa içinde çekilen bu görüntüler gösterişten uzak ve oldukça sade bir yaşam tarzını yansıtıyor. Takipçileri Pekkan’ın bu doğal halini beğeni ve yorumlarla desteklerken, özellikle enerjik görünümü dikkat çekiyor.

“Tina ve Ben Yüzüyoruz Çocuklar” Notu

Semiramis Pekkan’ın paylaştığı videolardan birinde kullandığı “Tina ve ben yüzüyoruz çocuklar” notu ise en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Hem esprili hem de samimi bu ifade, sanatçının moralinin yerinde olduğunu gösterirken takipçileri arasında da gülümseten bir etki yarattı.

Sağlık sürecini geride bırakıp yeniden hayatın keyifli tarafına yönelen Pekkan Bodrum’da geçirdiği bu sakin tatille hem dinleniyor hem sevdikleriyle paylaştığı anlarla moral buluyor.

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