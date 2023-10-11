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Tesla'dan boyacıları işsiz bırakacak teknoloji! Kendi kendini tamir eden boya geliştirildi

Elektrikli otomobil sektöründeki dev Tesla, yenilikçi adımlarını sürdürüyor. Yeni versiyonlar ve premium renk seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam eden şirketin son açıklamaları, otomobil dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Tesla'dan boyacıları işsiz bırakacak teknoloji! Kendi kendini tamir eden boya geliştirildi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-10-2023 18:37

Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü Tesla, Model 3 ve Model Y serilerine yeni üyeler ekliyor. Şirket, Model 3 Plus ve Model Y Plus versiyonlarını yakında otomobil severlerin beğenisine sunacak. Yeni modellerin özellikleri ve teknik detayları merakla bekleniyor.

Premium Renkler Tesla'nın Yeni Gözdesi

Tesla, sadece otomobil modelleriyle değil, aynı zamanda sunduğu renk seçenekleriyle de fark yaratmayı hedefliyor. Şirket, premium renk satışlarına başlamak için kolları sıvadı. Bu renk seçenekleri, Tesla'nın lüks segmentteki konumunu pekiştirmeyi amaçlıyor ve kullanıcılara daha özgün bir tasarım seçeneği sunuyor.

Tesla'nın bu yeni adımları, elektrikli otomobil pazarındaki yenilikçi yaklaşımının bir göstergesi. Şirketin gelecekte hangi sürprizlerle karşımıza çıkacağını merakla bekliyoruz. 

Elektrikli otomobil devi Tesla, yenilikçi adımlarını sürdürerek otomobil dünyasında farkını ortaya koyuyor. Şirket, kullanıcılara kendi kendini onarabilen boya seçenekleriyle gelmeye hazırlanıyor.

7 Yeni Renk ve Özel Teknoloji

Uzun bir süre sadece 5 renk seçeneği sunan Tesla, şimdi 7 farklı premium renkle karşımıza çıkıyor. Ancak asıl heyecan verici olan, bu renklerin sunduğu özel teknoloji. Tesla'nın geliştirdiği yeni boya teknolojisi, aracınıza oluşabilecek çizik ve harelere karşı kendi kendine onarım yeteneğine sahip.

Tesla yetkilileri, bu konudaki heyecanlarını gizleyemedi. Yaptıkları açıklamada, “Model 3 ve Model Y serisini tercih eden kullanıcılar, artık bu özel boya teknolojisini de seçenekleri arasında bulabilecekler. Aracın dış yüzeyine zarar verebilecek dış etkenlere karşı ekstra bir koruma katmanı sunuyoruz.” dedi.

Bu yenilikçi adım, Tesla'nın sadece otomobil teknolojisi değil, aynı zamanda estetik ve dayanıklılık konusunda da öncü olma hedefini gösteriyor. Otomobilseverler, bu yeni boya teknolojisini merakla bekliyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Etil Karbamat (urethane) temelli yeni premium renk seçeneklerini duyurdu. Bu renkler, kullanıcılara belirledikleri fiyatlarla sunulacak.

Tesla'nın yeni premium renk seçenekleri, materyal ve boyama maliyeti de dahil olmak üzere, 7.500 dolardan başlıyor. İşte yeni renk seçenekleri ve fiyatları:

  • Satin Stealth Black: 7.500 dolar
  • Slip Grey: 7.500 dolar
  • Glacier Blue: 8.000 dolar
  • Satin Rose Gold: 8.000 dolar
  • Forest Green: 8.000 dolar
  • Satin Ceramic White: 8.000 dolar
  • Crimson Red: 8.000 dolar

Tesla'nın Almanya, Berlin'de bulunan Gigafactory'si, dünya standartlarında boyama işlemleri gerçekleştiriyor. Elon Musk, 2022 yılında yaptığı bir açıklamada, Berlin'deki bu fabrikada sadece Quicksilver ve Midnight Cherry Red renklerinin üretildiğini dile getirdi.

Bu yeni renk seçenekleri, Tesla'nın kullanıcılarına sunduğu özelleştirme seçeneklerini genişletiyor. Otomobilseverler, Tesla'nın bu yeni renk seçeneklerini yakından inceleyeceklerini ve otomobillerini kişiselleştirme konusunda daha fazla seçenekle buluşacaklarını belirtiyorlar. 

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