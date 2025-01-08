Teşkilat'tan 'Erkan Petekkaya'lı ilk kareler

TRT’nin sevilen dizisi Teşkilat, ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’yı konuk ederek kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Unutulmaz performanslarıyla halkın sevgisini kazanan Petekkaya, dizide “Ejder” karakterine hayat verecek.

Mafya dünyasının korkulan isimlerinden biri olarak ekranlara gelecek olan Ejder, gücünü karanlık taraflardan alan bir karakter. Geçmişte yaşadığı güç savaşı nedeniyle abisi tarafından sürgün edilen Ejder, yıllar sonra intikam için geri dönüyor. Bu dönüş, yalnızca geçmiş hesaplaşmaları değil, aynı zamanda masanın tüm dengelerini de alt üst edecek.

Sete geçtiğimiz günlerde katılan Petekkaya, ilk sahneleriyle ekibin heyecanını artırdı. Hayranları tarafından merakla beklenen bu karakter, dizinin hikayesini derinleştirecek ve Pazar akşamlarına yeni bir soluk getirecek.

Erkan Petekkaya’nın etkileyici oyunculuğuyla hayat bulan Ejder’in Teşkilat dünyasında nasıl bir iz bırakacağı şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.