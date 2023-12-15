Teşkilat'ta yeni bir oyun kuruluyor!

TIMS&B Productions tarafından yapılan, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Teşkilat", heyecanla beklenen seksen sekizinci bölümüyle Pazar akşamı seyircisiyle buluşuyor.

Teşkilat'ta yeni bir oyun kuruluyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-12-2023 14:04

İşte Teşkilat dizisinin 88. bölüm konusu:
 

Cihangir’in kaçırılmasına rağmen Ömer ve ekip Anton’a boyun eğmez. Neslihan, Skarlet’in anlattıklarıyla darmadağın olur. Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için babasıyla yüzleşir. Çetin artık iyice köşeye sıkışır. Çetin’in suçlamalarının hedefindeki kişi ise Ömer’dir. Ömer hem Cihangir’i kurtarmak hem de İsis’e ulaşmak için elinden geleni yapar. Ekip Ömer’in kurduğu planı kusursuz bir şekilde başarmaya çalışır. Anton ve Skarlet zafer kazandıklarını düşünseler de farkında olmadan kendilerini Ömer’in kurduğu oyunun içinde bulacaktır.

 