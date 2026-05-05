Teşkilat’ta Yaprak Dökümü! 3 Bomba İsim Sezon Finalinde Veda Ediyor

TRT 1 ekranlarının pazar akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Teşkilat, nefes kesen bir sezon finaline hazırlanırken kulislerden gelen ayrılık haberleriyle sarsıldı. 7 Haziran Pazar akşamı 184. bölümüyle sezon arası vermeye hazırlanan dizide, üç önemli ismin veda edeceği öğrenildi.

Sezon Finalinde "Kanlı Düğün" Şoku

Burak Arlıel’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Teşkilat Yazı Grubu tarafından kaleme alınan dizinin sezon finali, izleyiciyi ekrana kilitleyecek bir kaza ve çatışma sahnesine sahne olacak. Kulislerden sızan bilgilere göre, sezon finalinde yaşanacak "kanlı düğün" sahnesiyle birlikte hikâyede büyük bir temizlik yapılacak.

3 Önemli Karakter Veda Ediyor

7 Mart 2021’den bu yana ekran yolculuğuna devam eden ve 7. sezon onayını alan diziden ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Senaryodaki rolleri sona eren üç oyuncunun sezon finaliyle birlikte ekibe veda etmesi bekleniyor:

Rabia Soytürk (Hilal): Dizinin sevilen karakterlerinden Hilal’e hayat veren güzel oyuncu projeden ayrılıyor.

Erkan Bektaş (Cevher Başkan): Teşkilat’ın operasyonel gücünü temsil eden Cevher Başkan karakteri hikâyeye veda ediyor.

Serhat Tulumluer (Rutkay): Dizinin kilit isimlerinden Rutkay karakterinin de sezon sonu itibarıyla rolü bitiyor.

Yeni Sezonda Neler Olacak?