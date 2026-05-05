Teşkilat’ta Yaprak Dökümü! 3 Bomba İsim Sezon Finalinde Veda Ediyor

Teşkilat dizisinde 3 bomba ayrılık! Rabia Soytürk, Erkan Bektaş ve Serhat Tulumluer sezon finaliyle veda ediyor. Kanlı düğün sahnesi geliyor!

Yayın Tarihi : 05-05-2026 14:25

TRT 1 ekranlarının pazar akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Teşkilat, nefes kesen bir sezon finaline hazırlanırken kulislerden gelen ayrılık haberleriyle sarsıldı. 7 Haziran Pazar akşamı 184. bölümüyle sezon arası vermeye hazırlanan dizide, üç önemli ismin veda edeceği öğrenildi.

Sezon Finalinde "Kanlı Düğün" Şoku

Burak Arlıel’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Teşkilat Yazı Grubu tarafından kaleme alınan dizinin sezon finali, izleyiciyi ekrana kilitleyecek bir kaza ve çatışma sahnesine sahne olacak. Kulislerden sızan bilgilere göre, sezon finalinde yaşanacak "kanlı düğün" sahnesiyle birlikte hikâyede büyük bir temizlik yapılacak.

3 Önemli Karakter Veda Ediyor

7 Mart 2021’den bu yana ekran yolculuğuna devam eden ve 7. sezon onayını alan diziden ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Senaryodaki rolleri sona eren üç oyuncunun sezon finaliyle birlikte ekibe veda etmesi bekleniyor:

  • Rabia Soytürk (Hilal): Dizinin sevilen karakterlerinden Hilal’e hayat veren güzel oyuncu projeden ayrılıyor.

  • Erkan Bektaş (Cevher Başkan): Teşkilat’ın operasyonel gücünü temsil eden Cevher Başkan karakteri hikâyeye veda ediyor.

  • Serhat Tulumluer (Rutkay): Dizinin kilit isimlerinden Rutkay karakterinin de sezon sonu itibarıyla rolü bitiyor.

Yeni Sezonda Neler Olacak?

  1. sezon öncesi yaşanan bu yaprak dökümü, dizinin hayranları arasında büyük bir merak uyandırdı. Dizide başka ayrılıkların olup olmayacağı henüz netleşmezken, sezon finalindeki düğün sahnesinin ardından hikâyenin nasıl bir yöne evrileceği Eylül ayında belli olacak.

Kuruluş Orhan'da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu'nun Dizisi Final mi Yapacak?
Kuruluş Orhan'da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu'nun Dizisi Final mi Yapacak?

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Ergene'den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt

Aleyna Tilki'nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım

Taşacak Bu Deniz'e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!