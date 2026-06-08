Teşkilat’ta Tolga Sarıtaş Krizi Çözüldü! İmzayı Attı!

Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş (Altay) yeni sezon için el sıkışarak tarihe geçti. Rol arkadaşı Rabia Soytürk (Hilal) ise sezon finalinde vurularak ayrıldı.

Teşkilat’ta Tolga Sarıtaş Krizi Çözüldü! İmzayı Attı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-06-2026 11:15

TRT 1 ekranlarının her pazar milyonları ekran başına kilitleyen aksiyon ve istihbarat odaklı fenomen dizisi Teşkilat dün akşam nefes kesen bir sezon finaliyle altı yıllık ekran yolculuğuna geçici bir ara verdi. Sezon finali yapan Teşkilat dizisinde merak edilen soru yanıt buldu. Tüm başrollerin ayrıldığı dizide kalan tek başrol Tolga Sarıtaş için karar verildi. Teşkilat dizisi 7 Haziran Pazar akşamı ekrana gelecek 184. bölümüyle sezona ara verecek. Altıncı sezonu noktalayacak olan dizinin 7. sezonu öncesi yeni ayrılıkların yaşanıp yaşanmayacağı özellikle de dizinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın 2 yıllık anlaşmasını uzatıp uzatmayacağı merak konusuydu. Seyirciler Altay karakterinin akıbetini endişeyle beklerken kulislerden kesin bilgi sızdı.

Teşkilat Tarihinde Bir İlk: 3. Sezonu Gören İlk Başrol Oldu!

Dizinin daha önceki dönemlerinde ana kahramanlara hayat veren Çağlar Ertuğrul (Serdar) ve Murat Yıldırım (Ömer) gibi dev isimler ikişer sezonun ardından projeye veda etmişti. Bu döngünün Altay karakteriyle devam edip etmeyeceği tartışılırken ünlü aktörün yapım şirketiyle masaya oturduğu öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tolga Sarıtaş Teşkilat'la yeniden el sıkıştı. Daha önce dizinin 2 eski başrolü Çağlar Ertuğrul ve Murat Yıldırım diziden ayrılmıştı. Dizide Altay'a hayat veren Tolga Sarıtaş 3. sezonu gören ilk oyuncu olacak. 7. sezon için Sarıtaş'a yeni partner aranacak. Böylece Sarıtaş dizinin kemik izleyici kitlesini rahatlatarak önümüzdeki sezonda da operasyonların başındaki isim olmaya devam edecek.

Rabia Soytürk İçin Geri Dönüş Yok: Hilal Karakolunda Kanlı Veda

Tolga Sarıtaş'ın kalacağı haberi sevinç yaratırken dizinin bir diğer önemli yıldızından ise izleyicileri üzecek kötü haber geldi. Bir süredir hikayedeki geleceği belirsiz olan başarılı oyuncunun dizideki misyonunu tamamladığı netleşti. Rabia Soytürk Teşkilat'tan ayrıldı mı? Teşkilat dizisinde hayat verdiği Hilal karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Rabia Soytürk ise sezon finalinde vurularak ölecek ve diziden ayrılacak. 184. bölümdeki dramatik sahnelerle projeye veda eden güzel oyuncunun yeni sezon için gelen farklı senaryoları değerlendirmeye başladığı belirtildi. 7. sezon hazırlıklarına başlayacak olan yapım ekibi sonbaharda ekranlara gelecek yeni bölümler için hem kadroyu güçlendirecek hem de Tolga Sarıtaş'ın yanına eşlik edecek yeni bir kadın başrol oyuncusu için arayışlara hız verecek.

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