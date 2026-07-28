Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali ve Yeni Mesleği Şaşırttı

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal Bodrum'da görüntülendi. Kazadan sonra oyunculuğu bırakan ismin yeni mesleği menajerlik oldu.

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali ve Yeni Mesleği Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 16:59

2007-2012 yılları arasında ekranlara gelen beş sezon boyunca reyting rekorları kırarak gençlik dizileri arasında unutulmaz bir yere sahip olan Arka Sıradakiler oyuncularının değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Dizide canlandırdığı Yadigar Kutlu karakteriyle hafızalarda derin bir iz bırakan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Temmuz Karikutal uzun bir aradan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde objektiflere yansıdı.

Hayranlarını Kırmadı

Geçirdiği ağır bir trafik kazasının ardından setlere veda etmek zorunda kalan başarılı isim Bodrum Bitez'de bir restoranda arkadaş grubuyla yemek yerken görüntülendi. Ekranlardan uzak kaldığı yıllar içinde fiziksel değişimiyle dikkat çeken Karikutal Bitez!de kendisini tanıyan ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayarak hepsiyle tek tek ilgilendi. Sevenlerinin yoğun ilgisi karşısında samimi tavırlarıyla takdir toplayan ünlü isim duygusal anlar yaşadı.

Yaptığım İşten Gurur Duyuyorum

Oyunculuğu bıraktıktan sonra kendine bambaşka bir kariyer yolu çizdiğini belirten Karikutal yeni hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşadığı kazanın bir dönüm noktası olduğunu ifade eden oyuncu "Kazadan sonra hayatımda yeni bir sayfa açtım. Oyunculuğun yerine oyuncu menajerliği ve sosyal medya ajanslığı yapmaya başladım. Çevremin büyük bölümü yine oyunculardan oluşuyor. Sektörün içinde kalmaya devam ediyorum ve yaptığım işten gurur duyuyorum" dedi.

Beni Unutmayan Herkese Teşekkür Ediyorum

Aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin sevgisini korumasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren eski oyuncu "O dönem diziyi izleyen gençler bugün 25 ila 40 yaş aralığında. Yaş almama ve kilo almama rağmen beni hala tanıyıp hatırlamaları yanıma gelip sevgilerini göstermeleri gerçekten çok mutlu ediyor. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen beni unutmayan herkese teşekkür ediyorum bu sevgi benim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

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