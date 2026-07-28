Şevval Sam'dan Radikal İmaj Değişikliği! Yeni Dizisi İçin Bambaşka Biri Oldu!

Televizyon dünyasının tecrübeli ismi Şevval Sam hem yeni projesi hem de geçirdiği radikal imaj değişikliğiyle magazin gündeminde ilk sıraya oturdu.

Yasak Elma dizisinde tam altı sezon boyunca hayat verdiği Ender Çelebi karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu en son dijitaldeki Ru dizisiyle adından söz ettirmişti. Güzel oyuncu yeni sezonda ekrana döneceği iddialı yapım için görünümünü baştan aşağı yeniledi.

Eda Ece İle Yıllar Sonra Yeniden Aynı Sette

Şevval Sam'ın yeni adresi Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği yeni aile komedisi oldu. İlk olarak Düğünümüz Var adıyla duyurulan fakat sonradan ismi Tuzlu Kahve olarak değiştirilen dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Binnur Kaya ve Buğra Gülsoy gibi isimlerin yer aldığı projede asıl bomba ise Eda Ece ile Şevval Sam'ın yeniden bir araya gelmesi oldu. Yasak Elma dönemi ekranı kasıp kavuran ikilinin yeniden partner olması dizi takipçilerini epey heyecanlandırdı. Çekimleri başlayan yapımda Şevval Sam Adanalı Candan karakteriyle karşımıza çıkacak.

Siyah Saçlara Veda Sarı Işıltılara Merhaba!

ŞEVVAL SAM'IN ADANALI CANDAN İMAJI

♦️Tuzlu Kahve dizisinin yıldız oyuncuları Eda Ece, Binnur Kaya, Buğra Gülsoy ve Şevval Sam ilk set gününü yapımcı Polat Yağcı'yla birlikte pasta keserek kutladı.

♦️ Dizide Adanalı Candan karakterine hayat veren Şevval Sam'ın yeni imajı dikkat… pic.twitter.com/7AsX0vXG48 — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) July 28, 2026

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu canlandıracağı Adanalı Candan rolü için imajında ciddi bir değişime gitti.

Yıllardır Ender Çelebi karakteriyle özdeşleşen o simsiyah saçlarına veda eden Şevval Sam saçlarına sarı ışıltılar attırarak bambaşka bir havaya büründü. Setten sızan ve paylaşılan ilk karelerde yeni stiliyle arz-ı endam eden oyuncunun bu yeni hali sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi bile.