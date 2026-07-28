Şevval Sam'dan Radikal İmaj Değişikliği! Yeni Dizisi İçin Bambaşka Biri Oldu!

Şevval Sam yeni dizisi Tuzlu Kahve'deki Adanalı Candan karakteri için imaj değiştirdi. Koyu saçlarına veda eden oyuncu sarı ışıltılı stiliyle beğeni topladı.

Şevval Sam'dan Radikal İmaj Değişikliği! Yeni Dizisi İçin Bambaşka Biri Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 17:21

Televizyon dünyasının tecrübeli ismi Şevval Sam hem yeni projesi hem de geçirdiği radikal imaj değişikliğiyle magazin gündeminde ilk sıraya oturdu.

Yasak Elma dizisinde tam altı sezon boyunca hayat verdiği Ender Çelebi karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu en son dijitaldeki Ru dizisiyle adından söz ettirmişti. Güzel oyuncu yeni sezonda ekrana döneceği iddialı yapım için görünümünü baştan aşağı yeniledi.

Eda Ece İle Yıllar Sonra Yeniden Aynı Sette

Şevval Sam'ın yeni adresi Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği yeni aile komedisi oldu. İlk olarak Düğünümüz Var adıyla duyurulan fakat sonradan ismi Tuzlu Kahve olarak değiştirilen dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Binnur Kaya ve Buğra Gülsoy gibi isimlerin yer aldığı projede asıl bomba ise Eda Ece ile Şevval Sam'ın yeniden bir araya gelmesi oldu. Yasak Elma dönemi ekranı kasıp kavuran ikilinin yeniden partner olması dizi takipçilerini epey heyecanlandırdı. Çekimleri başlayan yapımda Şevval Sam Adanalı Candan karakteriyle karşımıza çıkacak.

Siyah Saçlara Veda Sarı Işıltılara Merhaba!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu canlandıracağı Adanalı Candan rolü için imajında ciddi bir değişime gitti.

Yıllardır Ender Çelebi karakteriyle özdeşleşen o simsiyah saçlarına veda eden Şevval Sam saçlarına sarı ışıltılar attırarak bambaşka bir havaya büründü. Setten sızan ve paylaşılan ilk karelerde yeni stiliyle arz-ı endam eden oyuncunun bu yeni hali sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi bile.

 

 

Benzer Haberler
45 Yaşındaki Gözde Kansu'dan Gençlere Taş Çıkaran Görüntü 45 Yaşındaki Gözde Kansu'dan Gençlere Taş Çıkaran Görüntü
Yılmaz Erdoğan'dan Dilber İtirafı! Her Şeyi Baştan Yazmış Yılmaz Erdoğan'dan Dilber İtirafı! Her Şeyi Baştan Yazmış
Safiye Soyman'ın “Harun’un Ruhu Bu Kedide” Sözleri Herkesi Duygulandırdı Safiye Soyman'ın “Harun’un Ruhu Bu Kedide” Sözleri Herkesi Duygulandırdı
Hatice'den Çok Konuşulacak Eleştiri: “Kendini Pazarlamak...” Hatice'den Çok Konuşulacak Eleştiri: “Kendini Pazarlamak...”
Ariana Grande'nin Özel Kayıtları Ele Geçirildi! Grande Dava Açtı Ariana Grande'nin Özel Kayıtları Ele Geçirildi! Grande Dava Açtı
Sıla Hakkındaki İddialara Son Noktayı Koydu! İşte Açıklaması Sıla Hakkındaki İddialara Son Noktayı Koydu! İşte Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
  • 22-07-2026 21:05

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!
  • 23-07-2026 13:39

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!

Akın Akınözü Annesi Özlem Akınözü'nün Adını Bingöl'de Yaşatacak!
  • 23-07-2026 14:54

Akın Akınözü Annesi Özlem Akınözü'nün Adını Bingöl'de Yaşatacak!

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı
  • 25-07-2026 14:01

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı

Sosyal Medyayı Sallayan Polemik: Usta Oyuncu Güven Hokna'dan Survivor Seren Ay Çetin'e Şok Eden Yorum!
  • 22-07-2026 11:09

Sosyal Medyayı Sallayan Polemik: Usta Oyuncu Güven Hokna'dan Survivor Seren Ay Çetin'e Şok Eden Yorum!