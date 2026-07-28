Bergüzar Korel Zayıflama İddialarına İntikam Gibi Yanıt Verdi: "Neden Bu Kadar Büyütüldü Anlamıyorum!"

Son dönemde fiziksel değişimi ve verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Bergüzar Korel hakkında çıkan zayıflama iğnesi kullandığı ve ameliyat olduğu yönündeki iddialara son noktayı koydu. Kendisini yalnız bırakmayan eşi Halit Ergenç ile birlikte katıldığı özel bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu hem kiloları hem sosyal medyada olay olan termos paylaşımı hem de müzik kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Eşimin Gururunu Yaşıyorum

2009 yılında nikah masasına oturduğu Halit Ergenç ile Ali, Han ve Leyla adında üç çocuk sahibi olan Korel aile hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de magazin gündeminden düşmüyor. Eşinin sürpriz katılımıyla ilgili duygularını paylaşan güzel oyuncu "Halit hep böyle gelir ve sürprizler yapar. Bugün çok heyecanlıyım o da bunun farkında. İçeride bin kişi var bana rüya gibi geliyor" ifadelerini kullandı. Aynı heyecanı paylaştığını belirten Halit Ergenç ise "Çok heyecanlıyım onun için çok özel bir akşam. Eşimin gururunu yaşıyorum" sözleriyle desteğini gözler önüne serdi.

Neden Bu Kadar Büyütüldü Anlamıyorum

Son dönemde haklarında çıkan "25 kilo verdi" ve "zayıflama iğnesi kullandı" iddialarını kesin bir dille yalanlayan Bergüzar Korel işin aslını açıklayarak sitem etti. Geçmişte yaptığı bir esprinin yanlış anlaşıldığını belirten Korel "Niye bu kadar konuşuldu anlamıyorum. Ben 25 kilo vermedim. Midemi de aldırmadım, sadece şaka yapmıştım. '25 kilo verdi' dedikleri dönemde altı üstü 7 kilo vermiştim. Neden bu kadar büyütüldü gerçekten anlamıyorum. Düzenli spor yaptım. Acaba sosyal medyada biraz fazla mı paylaşım yaptım? diyerek iddialara son noktayı koydu.

En Büyük Hayali Harbiye'de Sahneye Çıkmak

Geçtiğimiz günlerde eşi Halit Ergenç'in yanından ayırmadığı termoslarıyla ilgili çektiği eğlenceli videonun hatırlatılması üzerine gülümseyen Korel "Halit'in termosu neden bu kadar olay oldu anlamadım. Sıvılarımızı yanımızda taşıyoruz sadece dedi. Halit Ergenç ise duruma esprili bir dille yaklaşarak "Şu anda elimde yok ama arabada termosum duruyor. Her yere sıvılarımızla gidiyoruz. Ben soğuk su ve kahveyi çok seviyorum içlerinde onlar oluyor" açıklamasını yaptı. Müzik yolculuğuna da değinen Korel 10 yıl önceki albümünden sonra şan dersleri almaya devam ettiğini ve en büyük hayallerinden birinin Harbiye'de sahne almak olduğunu sözlerine ekledi.