Gözaltına Alınan Burak Çelik'in Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu!

Son dönemde rol aldığı başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren ekranların sevilen oyuncusu Burak Çelik bu kez kariyeriyle değil hakkında yürütülen soruşturmayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Modellikle adım attığı kariyerinde hızla yükselerek Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi reyting rekorları kıran yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü isim geçtiğimiz aylarda 7 aylık hamile eşi Ece Bayrak ile çıktığı tatille konuşulmuştu. Ancak başarılı oyuncu bu defa adli bir süreçle kamuoyunun odağı haline geldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yasaklı madde soruşturması çerçevesinde çok sayıda kişi hakkında işlem başlatılırken adı geçen isimler arasında Burak Çelik de yer aldı. Soruşturma haberini aldığı sırada Antalya'da tatilde bulunan ünlü oyuncu hakkındaki süreci öğrenir öğrenmez tatilini yarıda keserek vakit kaybetmeden İstanbul'a döndü. Avukatıyla birlikte adliyeye giderek ifade veren Çelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma prosedürü doğrultusunda oyuncudan Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından incelenmek üzere kan, saç ve idrar örnekleri alındı.

Etken Maddeye Rastlanmadı

Tüm gözlerin çevrildiği soruşturmada bugün çok kritik bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan resmi raporda; Burak Çelik'in alınan kan, saç ve idrar örneklerinde sistemde taranan hiçbir yasaklı veya uyarıcı maddeye ayrıca ilaç etken maddelerine rastlanmadığı kesinleşti. Raporda yer alan temiz sonuçlarla birlikte hakkındaki iddialar tamamen boşa çıkmış oldu.

Herkese Yürekten Teşekkür Ederim

Test sonuçlarının açıklanmasının ardından Adli Tıp Kurumu raporunu kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Burak Çelik sessizliğini bozarak duygusal bir teşekkür mesajı yayımladı. Süreç boyunca kendisine inananlara borçlu hissettiğini belirten ünlü oyuncu "Bu paylaşımı, en başından beri yanımda duran başta ailem, dostlarım, çalışma arkadaşlarım ve bana inanan, desteğini hiç esirgemeyen herkese karşı bir borç bildiğim için yapıyorum. Bu süreçte peşin hüküm vermeden gerçeğin ortaya çıkmasını bekleyen, dualarıyla ve güzel mesajlarıyla bana güç veren herkese yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.