Kıvanç Tatlıtuğ'un Aylardır Satılamayan Teknesi Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ'un dostunun vefatı sonrası 80 milyon TL'ye satışa çıkardığı lüks teknesi aylardır satılamadı. Olay sosyal medyada gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aylardır Satılamayan Teknesi Sosyal Medyada Gündem Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 17:28

Yakışıklılığı ve başarılı performanslarıyla yıllardır ekranların aranılan yüzleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ bu kez oyunculuğuyla değil satışa çıkardığı lüks teknesiyle magazin dünyasının odak noktası haline geldi. Kariyerine Best Model birincilikleriyle başlayan ardından Gümüş, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney ve son olarak Aile gibi Türk televizyon tarihine damga vuran projelerle uluslararası çapta dev bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu özel yaşamını gözlerden uzak sürdürüyor. Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile huzurlu bir aile hayatı olan başarılı aktörün deniz ve tekne sevdası ise herkes tarafından biliniyor.

80 milyon TL Bedelle Satışta

Ancak ünlü oyuncunun deniz tutkusu son günlerde hüznü ve iddiaları beraberinde getirdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un Haziran 2026'da yaklaşık 80 milyon TL bedelle satışa çıkardığı özel yapım lüks teknesi aradan geçen aylara rağmen alıcı bulamadı. Teknenin marinada bağlı kalması ve bir türlü satılamaması sosyal medya platformu X'te kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Lüks Yatını Gözden Çıkardı

Satış kararının arkasında yatan nedenin ise maddi bir gereksinim değil ünlü oyuncuyu derinden yaralayan acı bir kayıp olduğu iddia edildi. Konuşulanlara göre Tatlıtuğ bu özel tekneyi yakın dostu ve iş insanı Halit Yukay'dan satın almıştı. Geçtiğimiz aylarda Marmara Adası açıklarında meydana gelen trajik tekne kazasında Yukay'ın hayatını kaybetmesi ünlü oyuncuyu adeta yasa boğdu. Dostunun ani vefatının ardından anılarla dolu olan tekneye bir daha adım atmak istemediği öne sürülen Tatlıtuğ'un bu manevi yük nedeniyle lüks yatını gözden çıkardığı belirtildi. Yüksek fiyat etiketi ve tamamen kişiye özel mimarisi nedeniyle alıcı bulmakta zorlanan tekne marinalarda sahibini beklemeye devam ediyor.

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