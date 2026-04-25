Teşkilat’ta Nefesler Tutuldu: Altay ve Ekibi Operasyon İçin Düğmeye Bastı

TRT 1 ekranlarının fenomen yapımı Teşkilat, pazar akşamı yayınlanacak olan 178. bölümüyle izleyicileri yine heyecan dolu bir serüvene davet ediyor. Her hafta milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizi, bu hafta da aksiyonun dozunu en üst seviyeye taşıyor. Senaryodaki çarpıcı gelişmeler ve karakterlerin yaşadığı derin duygusal kırılmalar, yeni bölüme dair beklentileri artırıyor. Özellikle ekibin aldığı son darbeler, operasyonun seyrini tamamen değiştiriyor.

Uzay’ın Acısı Ekibi Sarsıyor

Yeni bölümde, Uzay’ın yaşadığı büyük acı tüm ekibi derinden etkiliyor. Teşkilat üyeleri bir yandan kendi iç dünyalarında bu üzüntüyle başa çıkmaya çalışırken, diğer yandan Nazlı’ya destek olmak için kenetleniyor. Ekip içindeki bu dayanışma ruhu, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak gibi görünüyor. Ancak bu hüzünlü atmosfer, görev bilincinin önüne geçmiyor. Kurtbey, yaşananların ardından intikam ateşiyle yanıyor ve stratejisini bu doğrultuda şekillendiriyor. Her hamlesi merakla beklenen karakter, düşmana karşı geri adım atmayacağını bir kez daha kanıtlıyor.

Deşifre Tehlikesi Kapıda

Sultan cephesinde ise işler giderek karışıyor. Korkut’un yaptığı hamleyi karşılıksız bırakmak istemeyen Sultan, yeni planlarını devreye sokuyor. Uzay’dan gelen acı haberle darmadağın olan Korkut ve Hamdi için zorlu bir süreç başlıyor. Bu iki isim için deşifre olma tehlikesi hiç olmadığı kadar büyüyor. Kimliklerinin açığa çıkması, operasyonun geleceğini büyük bir riske atıyor. İzleyiciler, Korkut ve Hamdi’nin bu kıskaçtan nasıl kurtulacağını yeni bölümde soluksuz takip edecek.

Büyük Operasyon Başlıyor

Altay ve ekibi, yaşanan kayıpların hesabını sormak için vakit kaybetmeden harekete geçiyor. Teşkilat, düşmanı kendi silahıyla vurmak amacıyla büyük bir operasyon için düğmeye basıyor. Stratejik bir deha ile hazırlanan bu planda amaç, düşmanı kendi tuzağına çekmek olarak belirleniyor. Aksiyon dolu sahnelerin ön planda olacağı bu operasyon, dizinin gidişatında kritik bir dönüm noktası oluşturacak. Yeni bölüm ile birlikte dengelerin nasıl değişeceği ve intikam planının başarıya ulaşıp ulaşmayacağı pazar akşamı netlik kazanacak.