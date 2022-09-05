Teşkilat'ta Murat Yıldırım ve Deniz Baysal rüzgarı esecek!

‘TEŞKİLAT’ ÜÇÜNCÜ SEZONUNDA ÇOK İDDİALI GELİYOR

Yer aldığı son dizi projesinin ardından yeni sinema filminin çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, üçüncü sezonuyla ekrana gelecek ‘Teşkilat’ kadrosuna dahil oldu. Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu ile birlikte bu sezon dizinin başrolünü paylaşacak. Beğeniyle takip ettiği dizinin kadrosuna dahil olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Murat Yıldırım, dizinin yeni sezonunda Ömer Atmaca karakterine hayat verecek.

ZEHRA’NIN ZORLU SÜRECİ VE ÖMER’İN GİZEMLİ HİKAYESİ EKİBİ NASIL ETKİLEYECEK?

Merak uyandıran hikayesi ve aksiyon sahneleriyle her bölüm izleyicileri etkilemeyi başaran ‘Teşkilat’ın yeni sezonunda adrenalin dozu artacak. Sezon finalinde yaşananların ardından kendi zorlu ve dayanılmaz bir sürecin içinde bulan Zehra’nın neler yapacağı büyük merak konusu oldu.

Ekibe yeni dahil olan Ömer ise, babasının erken yaşta kendilerini terk etmesi ile ailesinin yükünü sırtlamıştır. Zorluklarla geçen yılların ardından azmi ve üstün yeteneği sayesinde Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı bir mensubu olmuştur. Kritik bir operasyonun dönüşünde yaşadığı acı olayın etkisiyle sarsılan Ömer, bu olayın sorumlularını ararken kendi hayatıyla ilgili bilmediği gerçeklerle yüzleşecektir. Ömer ekibe dahil olarak en büyük gündem olan ‘terör devleti’ne karşı amansız mücadeleye katılır. Diğer yanda ise Zehra’yla geçmiş hesapları açılacak ve ortalık karışacaktır…

Nefes kesen sezon finali bölümüyle akıllarda birçok soru işareti bırakan ve yeni bölümleri merakla beklenen ‘Teşkilat’, yeni sezonda sürprizleriyle izleyiciyi hayli şaşırtacak.

‘Teşkilat’, yakında TRT 1’de.