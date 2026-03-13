Teşkilat’ta Kartlar Yeniden Karılıyor: Sürpriz Bir İsim Daha Kadroya Dahil Oldu!

Teşkilat dizisinin yeni oyuncusu kim? Yıldıray Şahinler Teşkilat'ta kimi canlandırıyor? Levent Karayurt karakteri dengeleri nasıl değiştirecek? TRT 1'in sevilen dizisindeki bu flaş değişikliğin detayları haberimizde...

Teşkilat’ta Kartlar Yeniden Karılıyor: Sürpriz Bir İsim Daha Kadroya Dahil Oldu!
Yayın Tarihi : 13-03-2026 11:35

TRT 1’in pazar akşamlarına ambargo koyan fenomen dizisi ‘Teşkilat’, kadrosunu dev bir isimle güçlendirmeye devam ediyor. İçerde ve Akıncı gibi projelerdeki unutulmaz performanslarıyla tanınan usta oyuncu Yıldıray Şahinler, dizinin hikâyesine yön verecek kritik bir karakterle ekrana dönüyor.

Gizemli Bir Güç: 'Levent Karayurt'

Yıldıray Şahinler, dizide tüm dengeleri altüst edecek olan Levent Karayurt karakterine hayat verecek. Beklenmedik bir anda ekibin karşısına çıkacak olan Karayurt'un gelişiyle birlikte operasyon sahasında yeni bir dönem başlayacak.

  • Geçmişin Tecrübesi: Karayurt, sadece bir saha ajanı değil; geçmişten gelen stratejik becerileri ve derin tecrübesiyle ekibin en büyük kozu (ya da sınavı) olmaya aday.

  • Mücadeleye Yeni Soluk: Karakterin hamleleri, düşmanla yürütülen savaşa farklı bir boyut kazandırırken, operasyonların seyrini de kökten değiştirecek.

Bu Pazar İzleyici Karşısında!

Teşkilat hayranlarını heyecanlandıran bu transfer için çok fazla beklemeye gerek kalmayacak. Başarılı oyuncu, bu hafta (15 Mart Pazar) yayınlanacak olan yeni bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

