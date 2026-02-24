Teşkilat’ta "Ejder" Devri Kapanıyor: Erkan Petekkaya Veda Ediyor!

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, 6. sezonunda da zirvedeki yerini korurken, izleyicileri şoke eden bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon "Ejder" karakteriyle kadroya dahil olan usta aktör Erkan Petekkaya, fenomen diziye veda ediyor.

Ejder’in Hikâyesi 73. Bölümde Son Buluyor

Dizideki güçlü performansı ve hikâyeye kattığı gerilimle dikkat çeken Ejder karakteri için yolun sonu göründü. Kulislerden sızan bilgilere göre:

Ayrılık Tarihi: Erkan Petekkaya, dizinin 73. bölümünde ekibe veda edecek.

Planlı Bir Veda: Bu ayrılığın ani bir karar olmadığı, Teşkilat yazı grubunun senaryo planlaması doğrultusunda haftalar öncesinden belirlendiği öğrenildi.

Zirvede Bırakıyor: Dizinin dün yayınlanan bölümüyle tüm kategorilerde yine zirvede yer alması, Petekkaya'nın projeden başarıyla ayrıldığını kanıtlar nitelikte.

Teşkilat’ta Şimdi Ne Olacak?

Burak Arlıel’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, Ejder gibi baskın bir karakterin ayrılışı dengeleri değiştirecek. Ejder’in hikâyesinin nasıl bir finalle sonlanacağı ise şimdiden merak konusu oldu. İzleyiciler, "Ejder operasyonla mı etkisiz hale getirilecek yoksa sürpriz bir ters köşe mi yaşanacak?" sorusunun yanıtını bekliyor.