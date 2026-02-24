Teşkilat’ta "Ejder" Devri Kapanıyor: Erkan Petekkaya Veda Ediyor!

Teşkilat Ejder ölüyor mu? Erkan Petekkaya Teşkilat dizisinden neden ayrıldı? Usta oyuncunun veda edeceği bölüm ve ayrılık detayları haberimizde...

Teşkilat’ta
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 24-02-2026 16:35

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, 6. sezonunda da zirvedeki yerini korurken, izleyicileri şoke eden bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon "Ejder" karakteriyle kadroya dahil olan usta aktör Erkan Petekkaya, fenomen diziye veda ediyor.

Ejder’in Hikâyesi 73. Bölümde Son Buluyor

Dizideki güçlü performansı ve hikâyeye kattığı gerilimle dikkat çeken Ejder karakteri için yolun sonu göründü. Kulislerden sızan bilgilere göre:

  • Ayrılık Tarihi: Erkan Petekkaya, dizinin 73. bölümünde ekibe veda edecek.

  • Planlı Bir Veda: Bu ayrılığın ani bir karar olmadığı, Teşkilat yazı grubunun senaryo planlaması doğrultusunda haftalar öncesinden belirlendiği öğrenildi.

  • Zirvede Bırakıyor: Dizinin dün yayınlanan bölümüyle tüm kategorilerde yine zirvede yer alması, Petekkaya'nın projeden başarıyla ayrıldığını kanıtlar nitelikte.

 Teşkilat’ta Şimdi Ne Olacak?

Burak Arlıel’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, Ejder gibi baskın bir karakterin ayrılışı dengeleri değiştirecek. Ejder’in hikâyesinin nasıl bir finalle sonlanacağı ise şimdiden merak konusu oldu. İzleyiciler, "Ejder operasyonla mı etkisiz hale getirilecek yoksa sürpriz bir ters köşe mi yaşanacak?" sorusunun yanıtını bekliyor.

Benzer Haberler
Seda Bakan ve Uğur Güneş'in Öpüşme Krizi! Rüya Gibi Dizisinden Şok Görüntüler. Seda Bakan ve Uğur Güneş'in Öpüşme Krizi! Rüya Gibi Dizisinden Şok Görüntüler.
NOW TV'de Pazar Savaşı: NOW TV'de Pazar Savaşı: "Sahtekârlar" Gidiyor, "Doktor Başka Hayatta" mı Geliyor?
Veliaht Dizisi Final Mi Yapıyor? Akın Akınözü ve Serra Arıtürk İçin Kritik Hafta! Veliaht Dizisi Final Mi Yapıyor? Akın Akınözü ve Serra Arıtürk İçin Kritik Hafta!
Cennetin Çocukları’nda İsmail Hacıoğlu Depremi! İtiraflar Geldi, Başrol Gitti. Cennetin Çocukları’nda İsmail Hacıoğlu Depremi! İtiraflar Geldi, Başrol Gitti.
Mahsun Karaca’dan Sevenlerini Üzen Veda: Resmen Bitti! Mahsun Karaca’dan Sevenlerini Üzen Veda: Resmen Bitti!
Arka Sokaklar'da Aşk Nöbeti Arka Sokaklar'da Aşk Nöbeti
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı:
  • 24-02-2026 10:48

Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı: "Sıkılmamak İçin Tatlı Tatlı Kavga Ediyoruz!"

Sezen Aksu’dan
  • 26-02-2026 11:45

Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?
  • 24-02-2026 16:22

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?

Polat Ailesinde Bebek Sevinci: Dilan Polat 3. Kez Anne Oluyor!
  • 23-02-2026 11:45

Polat Ailesinde Bebek Sevinci: Dilan Polat 3. Kez Anne Oluyor!

Nilperi Şahinkaya’nın Doğum Günü Pastası Olay Oldu:
  • 23-02-2026 12:03

Nilperi Şahinkaya’nın Doğum Günü Pastası Olay Oldu: "Ye Beni Aşkım!"