Brad Pitt’e Bir Darbe Daha: Maddox’tan Kritik Karar

Brad Pitt ile Angelina Jolie’nin yıllardır süren aile gerilimi yeniden gündeme geldi. Ünlü çiftin en büyük oğlu Maddox babasının soyadını yasal olarak bırakmak için harekete geçti. Bu gelişme Hollywood’da aile içi kopuş iddialarını yeniden tartışmaya açtı.

Mahkemeye Resmi Başvuru

24 yaşındaki Maddox Jolie-Pitt soyadından “Pitt” kısmını kaldırmak için mahkemeye başvurdu. Genç isim artık resmi olarak “Maddox Chivan Jolie” adını kullanmak istediğini belirtti. Başvuruda kişisel nedenler öne çıkarıldı.

Bu adım uzun süredir kamuoyunda konuşulan aile içi mesafeyi bir kez daha görünür hale getirdi.

Zaten İpuçları Gelmişti

Maddox’un bu kararı aslında ilk kez ortaya çıkmadı. Şubat ayında Angelina Jolie’nin yeni filmi “Couture”un jeneriğinde genç ismin “Maddox Jolie” olarak yer alması dikkat çekmişti. Bu detay değişimin sinyalini vermişti. Ayrıca Maddox’un film endüstrisinde annesiyle daha yakın projelerde yer alması da soyadı tercihini etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Kardeşler de Aynı Yolu İzledi

Aile içindeki soyadı değişimi sadece Maddox ile sınırlı kalmadı. Shiloh geçtiğimiz yıl resmi olarak “Pitt” soyadını bırakmıştı. Zahara ve Vivienne de günlük yaşamlarında Pitt soyadını kullanmayı bırakan isimler arasında yer aldı. Böylece kardeşlerin büyük bölümü anneleriyle daha güçlü bir kimlik bağı kurmayı tercih etti.

Eski Defterler Yeniden Açılıyor

Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki boşanma süreci 2016’da başlamış 2019’da resmiyet kazanmıştı. Ancak taraflar arasındaki gerilim yıllar içinde farklı iddialarla gündemde kalmaya devam etti. Özellikle özel uçakta yaşanan olaylar ve ardından gelen açıklamalar uzun süre magazin dünyasında tartışma konusu olmuştu.

Aile Bağlarında Kopuş Tartışması

Son gelişme, Brad Pitt’in çocuklarıyla ilişkisi konusundaki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Bazı kaynaklar aktörün çocuklarıyla bağ kurma çabası içinde olduğunu öne sürerken aile tarafında uzaklaşmanın sürdüğü yorumları da yapılıyor.

Babaannesi Jane Etta Pitt’in vefatının ardından aile içi kopukluk iddiaları da daha fazla konuşulmaya başlamıştı. Maddox’un aldığı bu karar sadece bir soyadı değişikliği olarak değil, Pitt ailesindeki uzun süredir devam eden kırılmanın yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor. Gözler şimdi diğer aile üyelerinden gelecek olası açıklamalara çevrilmiş durumda.