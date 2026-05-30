Kadıköy’de Ozan Güven’e Tepki: Mekandan Çıkarıldı

Ozan Güven Kadıköy’de gittiği bir mekanda beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Oyuncunun mekanda bulunduğunu fark eden bir grup kadın kısa sürede seslerini yükselterek protesto başlattı. Atmosfer bir anda gerilirken Güven’in bulunduğu ortamda dikkat çekici anlar yaşandı.

“Failler Dışarı” Sloganları Yükseldi

Mekanda bulunan kadınlar Güven’e yönelik tepkilerini “Failler dışarı” sloganlarıyla dile getirdi. Söz konusu sloganlar mekanda yankılanırken olay kısa sürede büyüdü. Yaşanan hareketliliğin ardından Ozan Güven’in mekandan ayrıldığı öğrenildi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken konu kısa sürede gündemin üst sıralarına çıktı.

Deniz Bulutsuz Davası Yeniden Gündemde

Olayın ardından gözler yeniden Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasında 2020 yılında başlayan davaya çevrildi. Bulutsuz’un 13 Haziran 2020’de yaptığı şikayet sonrası süreç uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı. Taraflar karşılıklı suçlamalarda bulunmuş dosya yıllar süren bir yargı sürecine dönüşmüştü.

Mahkeme Kararı ve Cezalar

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi Ozan Güven’i “kasten yaralama” suçundan hapis cezasına çarptırmış bazı suçlamalardan ise beraat kararı vermişti. Deniz Bulutsuz hakkında açılan davada da beraat kararı çıkmıştı. İstinaf sürecinin ardından yerel mahkemenin kararı onanmış ve Güven hakkında verilen hapis cezası kesinleşmişti.

Sosyal Medyada Yankı Buldu

Yaşanan son olayın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, mekanda yaşanan protestoya dair çok sayıda paylaşım yaparken konu yeniden tartışma başlıkları arasında yer aldı. Ozan Güven cephesinden ise olayla ilgili yeni bir açıklama gelmedi.