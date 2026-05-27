Beyza Gemici’nin Sercan Yıldırım Sözleri Olay Oldu

Survivor 2026’da adaya veda eden son isim olan Beyza Gemici elendikten sonra ilk kez konuştu. Yarışmadaki performansı ve duygusal anlarıyla dikkat çeken Beyza özellikle son düello gecesine dair yaşadıklarını samimi ifadelerle anlattı. Finale kısa bir süre kala yaşanan elenme yarışma gündeminde geniş yer buldu.

“O Gece Çok Kızgındım"

Elendiği geceyi anlatan Beyza düellonun beklediği gibi geçmediğini söyledi. Yarışma sırasında yaşanan bazı olayların kendisini zorladığını belirten yarışmacı “Çok kontrolümü kaybettim, sürekli ağladım ve çok kızgındım” ifadelerini kullandı. O anların psikolojik olarak kendisini etkilediğini dile getirdi.

Sercan Yıldırım Açıklaması Dikkat Çekti

Adı aşk iddialarına karışan Sercan Yıldırım hakkında da konuşan Beyza Gemici yaşananlara dair kafasının karışık olduğunu ifade etti. Sercan’ın davranışlarını anlamlandıramadığını söyleyen Beyza bazı hareketlerin kendisini kırdığını dile getirdi. Açıklamalarıyla sosyal medyada da gündem oldu.

“Kırgınım ve Kızgınım"

Beyza Sercan’a yönelik duygularını açıkça dile getirerek kırgınlığını gizlemedi. Yarışma sürecinde bazı şeylerin ekran odaklı ilerlediğini düşündüğünü belirten yarışmacı “Beni düşünmeden hareket edildiğini hissettim” sözleriyle sitem etti. Bu açıklamalar Survivor kulislerinde de yankı buldu.

Final İçin Favorilerini Açıkladı

Yarışmadaki final dörtlüsüne dair tahminlerini de paylaşan Beyza, Nagihan ve Ramazan isimlerini öne çıkardı. Ramazan’a ayrı bir parantez açan yarışmacı onun şampiyon olmasını istediğini söyledi. Bazı yarışmacılar hakkında ise şampiyonluk ihtimalini düşük gördüğünü ifade etti.

Adaya veda etmesine rağmen yarışma hakkında konuşmaya devam eden Beyza Gemici’nin açıklamaları Survivor takipçileri tarafından yakından izlendi. Yarışmadaki ilişkiler duygusal anlar ve gerilimler bir kez daha gündeme gelirken Beyza’nın sözleri final haftasına damga vurdu.