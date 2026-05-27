Entübe Edilen Kadir İnanır İçin Kritik Süreç Devam Ediyor

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır geçtiğimiz günlerde geçirdiği ağır akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti. Tedavi süreci devam eden sanatçının sağlık durumu yakından takip edilirken gözler hayat arkadaşı Jülide Kural’dan gelecek açıklamalara çevrildi.

Hastanede sürecin kritik bir aşamaya geldiği belirtilirken doktorların İnanır’ın durumunu kontrol altında tutmak için yoğun bakımda tedaviyi sürdürdüğü öğrenildi.

“Olumlu Konuşmak İçin Erken"

Jülide Kural yaptığı son açıklamada tedavi sürecine dair temkinli bir dil kullanarak kamuoyunu bilgilendirdi. Kural enfeksiyon değerlerinde bir gerileme olduğunu ancak henüz net bir iyileşmeden söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Sanatçının sağlık durumunun her gün yapılan kontrollerle takip edildiğini ifade eden Kural sürecin hassasiyetine dikkat çekerek “olumlu konuşmak için erken” mesajı verdi. Bu açıklama sevenleri tarafından umutla ama endişeyle karşılandı.

Tedavide Dikkat Çeken Detaylar

Edinilen bilgilere göre Kadir İnanır’ın akciğerinde zatürreye bağlı gelişen enfeksiyon tespit edildiği yapılan ileri tetkiklerde bazı şüpheli bulguların da değerlendirildiği aktarıldı. Doktorların süreci yakından izlediği ve tedaviyi kontrollü şekilde sürdürdüğü belirtildi. Usta oyuncunun doktoru Prof. Dr. Reha Baran’ın önerisiyle yoğun bakımda tutulduğu bu kararın tamamen tedavi sürecinin daha güvenli ilerlemesi için alındığı ifade edildi.

“Bir An Önce Normal Odaya Çıkmasını Bekliyoruz"

Jülide Kural zaman zaman hastaneye giderek İnanır’ın yanında bulunduğunu ve moral desteğini sürdürdüğünü de dile getirdi. Sanatçının zaman zaman “beni buradan çıkarın” dediğini aktaran Kural buna rağmen tedavinin kontrollü şekilde devam ettiğini söyledi.

Kural’ın açıklamalarında en dikkat çeken nokta ise umutlu ancak temkinli yaklaşım oldu. “Doktorlar bir süre daha yoğun bakımda kalmasının doğru olacağını söylüyor” ifadeleri sürecin hemen sonuçlanmayacağını ortaya koydu.

Sanat Dünyasında Endişeli Bekleyiş

Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler sanat camiasında da yakından takip ediliyor. Sevenleri ve meslektaşları usta oyuncudan gelecek iyi haberleri beklerken sosyal medyada da çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşılıyor.

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen Kadir İnanır’ın tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.