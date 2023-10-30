‘Teşkilat’ta dört bir koldan mücadele

Mostar Köprüsünde Vasili’nin asılması, Şirket’in Balkanlardaki planlarına hız vermesine zemin hazırladı. Radikal milliyetçi grup olan Çetnikleri yeniden diriltmeye çalışan Şirket, Blagay tekkesini basarak dervişleri kaçırdı. Ömer’in ortaya çıkmasını sağlamak için yapılan bu hamleye sessiz kalmayan Ömer de Bosna’ya doğru yola çıktı. Ömer, Derviş Baba’nın kaçırılmasını şahsi bir mesele olarak ele alınca ekibi arkasında bıraktı. Neslihan, Ömer’in durdurulması için ekibin seferber olmasını istedi. Ekiple birlikte düzenlenen operasyonda Derviş Baba kurtarıldı.

Bosna’da ise radikal milliyetçiler tarafından yapılan boykotlarda Türk bayrağına saldırılınca bir Sırp öldürüldü. Şirket eline geçen bu fırsatla Türkiye’yi uluslararası arenada zor duruma düşürmeye çalıştı. Neslihan ardı ardına yaptığı toplantılarla, Ömer’in liderliğindeki ekip ise elde ettiği bilgiyle operasyon için düğmeye bastı. Herkes dört bir koldan Balkanlarda yaratılmak istenen kaosun önüne geçmek için harekete geçti.

Büyük Balkan Dostluk gecesinde Milorad’ı ele geçirmek için ekip görevinin başına geçti. Beklenen isimler bir bir gelirken perde arkasındaki şüpheli isimlerden birinin yani Gökhan’ın yanında Neslihan ile gelmesi herkese büyük bir şok yaşattı.