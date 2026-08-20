Teşkilat'ta Dev Transfer! Tolga Sarıtaş’ın Yeni Partneri Bensu Soral Oldu

TRT 1 ekranlarının altı sezondur reyting rekorları kıran aksiyon ve istihbarat kulvarındaki lider yapımı Teşkilat 7. sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan dev yapım yeni yayın döneminde girdiği radikal değişimler ve kadrosuna kattığı iddialı isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Double Click imzası taşıyan ve Teşkilat Yazı Grubu tarafından kaleme alınan fenomen dizide Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay karakterine başrolde eşlik edecek kadın oyuncunun kim olacağı uzun süredir merak konusuydu. Yürütülen titiz görüşmelerin ardından izleyicilerin heyecanla beklediği o isim nihayet resmiyet kazandı.

Bensu Soral Azra Karakteriyle Teşkilat Kadrosunda

Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bensu Soral yeni sezonda Teşkilat dizisinin kadın başrolü olarak izleyici karşısına çıkacak. Son olarak Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler Sazan Sarmalı dizisindeki performansıyla övgü toplayan güzel oyuncu yapım şirketiyle el sıkışarak sözleşmeyi imzaladı. Soral dizide Azra karakterine hayat verecek. Tolga Sarıtaş ile Bensu Soral'ın ekran uyumu şimdiden sosyal medyada büyük bir merak ve heyecan dalgası yarattı.

Yeni Sezonda Zaman Atlaması Yaşanacak: Altay Karakteri Evli Dönüyor

Yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla süren fenomen dizide hikaye açısından da oldukça çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Ekran başındakileri şaşırtacak bir zaman atlamasının gerçekleşeceği yeni sezonda Tolga Sarıtaş'ın hayat verdiği Altay karakterini hikayenin başında evli bir adam olarak göreceğimiz konuşuluyor. Azra karakterinin istihbarat dünyasındaki dengeleri nasıl değiştireceği ve Altay'ın gizemli yaşamına nasıl dahil olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Set Detayları Ve Çekim Takvimi Netleşti

Aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici senaryosuyla yeni sezona damga vurmayı hedefleyen ekibin çekim takvimi de netlik kazandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve yenilenen hikaye konseptiyle dikkat çeken dizinin 25 Ağustos tarihi itibarıyla motor diyerek sete çıkması ve çekimlere start vermesi planlanıyor.