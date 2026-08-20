Güneşin Doğduğu Yer Dizisinin Setinden İlk Kare Geldi! Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu Kamera Karşısına Geçti

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin Adana çekimleri başladı. Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu ilk set gününde kamera karşısına geçti.

Güneşin Doğduğu Yer Dizisinin Setinden İlk Kare Geldi! Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu Kamera Karşısına Geçti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2026 11:07

Televizyon dünyasında yeni yayın dönemi heyecanı tüm hızıyla sürerken atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan sezonun iddialı ve yüksek bütçeli yapımlarından Güneşin Doğduğu Yer dizisinin çekimleri resmen başladı. Kadrosu ve prodüksiyonuyla şimdiden merak uyandıran dizinin seti Adana'nın tarihi ve etkileyici atmosferinde kuruldu. TIMS&B Productions imzası taşıyan dev projenin ilk set gününde, başrol oyuncuları Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu birlikte kamera karşısına geçerek ilk pozlarını verdi.

Adana'da Görkemli Başlangıç: Kenan ve Celadet Kozan İlk Kez Yan Yana

Almanya'dan Adana'ya uzanan köklü bir ailenin çarpıcı ve sırlarla dolu yaşam öyküsünü ekrana taşıyacak olan dizide başarılı oyuncu Burak Özçivit Kenan Kozan karakterine hayat verirken usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu ise Kenan'ın annesi Celadet Kozan rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Çekimlerin ilk gününde bir araya gelen iki ünlü ismin setten paylaşılan ilk karesi kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırarak dizinin hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Dev Kadro Ve Usta Arkası Ekip Bir Arada

Yapımcılığını Türk dizi sektörünün iki dev ismi Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Güneşin Doğduğu Yer hikayesi kadar kamera arkasındaki güçlü ekibiyle de dikkat çekiyor. Dizinin senaryosunu kaleme alan Yıldız Tunç'un sürükleyici anlatımı, başarılı yönetmenler Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin reji dokunuşlarıyla buluşuyor. Adana'nın köklü dokusunda çekilen ve büyük bir merakla beklenen yapım yeni sezonda atv ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

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