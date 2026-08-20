Ayça Erturan Karakuyu Kadrosunda! Gülsüm Maranoğlu Karakteriyle Geliyor

Yeni yayın dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Kanal D televizyon izleyicilerini ekrana kilitleyecek yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yapımcılığını sektörün dev şirketlerinden OGM Pictures'ın üstlendiği Karakuyu dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Ailesinin ve köylünün, öz ağabeyi tarafından kara bir kuyuya atılarak öldürüldüğünü sandığı Fikriye'nin yıllar sonra küllerinden doğma ve intikam alma hikayesini son derece sarsıcı bir dille ele alan yapımın oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı. Usta senarist Deniz Akçay'ın kaleminden çıkan dizinin kadrosuna son olarak başarılı ve sevilen oyuncu Ayça Erturan katıldı.

Ayça Erturan, Gülsüm Maranoğlu Rolüyle İzleyici Karşısına Çıkacak

Sermiyan Midyat, Onur Tuna ve Özge Törer gibi güçlü isimleri bir araya getiren Karakuyu dizisinde Ayça Erturan hikayenin kilit noktalarında yer alan Gülsüm Maranoğlu karakterine hayat verecek. Başarılı oyuncu dizide Sermiyan Midyat'ın canlandırdığı Kadır karakterinin eşi Ali Önsöz'ün hayat vereceği Bekir karakterinin ise annesi rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Aile içi hesaplaşmaların ve geçmişten gelen sırların gölgesinde Gülsüm karakterinin sergileyeceği duruş dizinin dramatik yapısını güçlendirecek.

Okuma Provası Ve Çekim Detayları Netleşti

Karakter analizleri ve hazırlık süreçleri tamamlanan projenin oyuncu kadrosu 24 Ağustos tarihinde büyük okuma provası için bir araya gelecek. Senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en merak edilen dram projelerinden biri olmaya aday gösterilen dizinin motor deme tarihi de yaklaştı. Tarihi dokusu ve atmosferiyle hikayeye eşsiz bir fon oluşturacak olan Karakuyu dizisinin çekimleri Tokat'ta gerçekleştirilecek.