İtalya'dan Alp Navruz'a Dev Ödül! Venedik Film Festivali'nde Best International Actor Seçildi

Türk televizyon dünyasının yanı sıra uluslararası alanda da geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Alp Navruz kariyerinde dev bir başarıya daha imza attı. Son olarak dijital yayın platformu tabii için çekilen Nizamülmülk Altın Çağ dizisinde Selçuklu Hükümdarı Melikşah Sultan karakterine hayat veren ünlü oyuncu İtalya'nın en prestijli sinema organizasyonlarından biri olan Kineo Ödülleri bünyesinde Best International Actor (En İyi Uluslararası Erkek Oyuncu) ödülüne layık görüldü. Dünyaca ünlü 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nin resmi yan etkinliklerinden biri olan bu ödül Navruz'un küresel çaptaki başarısını bir kez daha tescilledi.

Ada Masalı İtalya'da Rekor Kırdı: Ödül Getiren Başarı

Alp Navruz'a bu prestijli uluslararası ödülü getiren süreç başrolünü üstlendiği Ada Masalı (İtalya'daki adıyla Be My Sunshine) dizisinin Akdeniz ülkesindeki devasa başarısı oldu. İtalya'nın en büyük yayın organlarından Mediaset ve dijital platform Mediaset Infinity ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırarak geniş kitlelere ulaştı. Navruz'un dizideki etkileyici performansı ve ekrandaki karizması İtalyan sinema eleştirmenleri ve izleyicileri tarafından tam not aldı.

Venedik'te Kırmızı Halıda Yürüyecek

Uluslararası başarısını taçlandırmak üzere Venedik'e seyahat edecek olan yakışıklı oyuncu yoğun bir basın ve ödül programına katılacak. Alp Navruz ilk olarak 4 Eylül Cuma günü düzenlenecek olan uluslararası basın konferansında dünya basınının karşısına geçerek soruları yanıtlayacak. Başarılı aktör 5 Eylül Cumartesi günü ise dünya sinema sektörünün önde gelen isimlerinin katılım sağlayacağı görkemli Kineo Ödül Töreni'nde ödülünü gururla teslim alacak.

İtalya Kültür Bakanlığı ve İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği'nin himayesinde gerçekleştirilen ve 2002 yılında temelleri atılan Kineo Ödülleri, bu yıl aynı zamanda kuruluşunun 25. yılını kutlaması sebebiyle ayrı bir önem taşıyor. Navruz'un bu tarihi gecede ödül alacak olması, Türk dizi sektörünün yurt dışındaki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.