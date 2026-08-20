Fahriye Evcen'in Kalp Çantası Sosyal Medyayı Salladı! Fiyatını Duyanlar İnanamadı

Türk televizyon ve sinema dünyasının en popüler, en çok takip edilen kadın oyuncularından biri olan Fahriye Evcen rol aldığı projelerin yanı sıra kusursuz stili, estetik bakış açısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Oktay Kaynarca ile yeni projelerde yer alan ve iki çocuk annesi olan güzel oyuncu kişisel Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarla dijital platformlarda adeta fırtınalar estirdi.

Pembe Pötikare Elbise ve Şık Kalp Çanta Kombini

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından günlük stilini takipçilerinin beğenisine sunan Fahriye Evcen son gönderisinde bahar tazeliğini yansıtan pembe-beyaz pötikareli mini bir elbise tercih etti. Kombinini şık altın takılarla tamamlayan güzel oyuncunun stilinde en çok dikkat çeken detay ise elinde taşıdığı beyaz renkli, kalp şeklindeki özgün tasarımlı çantası oldu. Şık ve sevimli tarzıyla kısa sürede binlerce beğeni alan Evcen takipçilerinden övgü dolu yorumlar topladı.

80 Bin TL'lik Aksesuar Tartışma Yarattı

Ünlü oyuncunun fotoğraf paylaşmasının ardından modaseverler ve sosyal medya kullanıcıları üzerinde belirgin bir marka logosu bulunmayan bu özel tasarım çantayı mercek altına aldı. Yapılan moda incelemeleri ve stil araştırmaları sonucunda kalp şeklindeki bu lüks aksesuarın piyasa değerinin yaklaşık 80 bin TL olduğu iddia edildi. Çantanın yüksek fiyatı sosyal medyayı ikiye bölerken kimi kullanıcılar stiline ve şıklığına övgüler yağdırdı kimi kullanıcılar ise bir çanta için bu meblağın oldukça yüksek olduğunu belirten yorumlarda bulundu.