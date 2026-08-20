Seda Sayan'dan Eşi Çağlar Ökten'e Olay Rest! "Gönlün Kayarsa Efendice Git"

Türk televizyon dünyasının ve müzik sahnesinin en dobra, en açık sözlü isimlerinden biri olan kadırgalı lakaplı usta sanatçı Seda Sayan özel hayatındaki ve evliliğindeki net duruşuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2022 yılında nikah masasına oturduğu müzisyen eşi Çağlar Ökten ile mutlu bir beraberlik sürdüren ünlü sanatçı konuk olduğu bir podcast programında evlilik, sadakat ve güven konularına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Evlilikteki kırmızı çizgilerini tek tek sıralayan Sayan'ın sözleri sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

"Telefonunu Karıştıracak Duruma Geldiysem Çağlar Gider"

Programda ikili ilişkilerde güvenin en temel unsur olduğunu vurgulayan Seda Sayan eşinin özel alanına müdahale etmediğini ancak kafasında bir şüphe oluştuğu an ilişkinin biteceğini net bir dille ifade etti. Hiçbir zaman Çağlar Ökten'in telefonunu kurcalamadığını belirten ünlü sanatçı "Hiç ben Çağlar'ın telefonunu alıp karıştırmam. Eğer karıştıracak duruma gelmişsem zaten Çağlar gider. Bende o kuşku bir kere uyandıysa 'Çağlar ne yapıyor acaba?' diyorsam bana göre bitti demektir hadi güle güle" sözleriyle ilişkilerindeki güven sınırını çizdi.

"Ola Ki Gönlün Kaydı Efendice Gitmeyi Bilmelisin"

İlişkilerde çiftlerin en baştan dürüst ve açık olması gerektiğini savunan Seda Sayan olası bir his değişiminde de yapılması gerekeni açıkça söyledi. Evlilikte beklentilerin net olarak konuşulmasının önemine değinen güzel sanatçı "Baştan söyleyeceksin her şeyi. Güzel güzel birbirimizi sevelim. Ama ola ki bir gün gönlün kaydı efendice de gitmeyi bilmelisin" diyerek eşine doğrudan ve esnetilemez bir rest çekti.

Evdeki Kurallar Gündemden Düşmüyor

Seda Sayan kısa bir süre önce de evlilik müessesesine dair koyduğu ilginç kurallarla adından söz ettirmişti. "Evliysen kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın" açıklamasıyla günlerce konuşulan ünlü sanatçıya, eşi Çağlar Ökten de tam destek vermiş ve "Karım haklı kimse onun sözünden çıkmasın" diyerek Sayan'ın evdeki otoritesini ve haklılığını teyit etmişti.