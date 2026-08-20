Afra Saraçoğlu'lu Pera: Gör Beni Dizisinden İlk Görsel Geldi! Afiş Sosyal Medyayı Salladı

Televizyon ve dijital yayın dünyasının en başarılı, popüler ve stiliyle ilham veren genç kadın oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu heyecanla beklenen yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını sektörün lider şirketlerinden OGM Pictures'ın üstlendiği toplam 8 bölümden oluşan iddialı dijital dizi Pera: Gör Beni'nin merakla beklenen ilk afişi resmi olarak paylaşıldı. Kalemini başarılı senarist Başar Başaran'ın oynattığı rejisinde ise usta yönetmen Bahadır Karataş'ın imzasının bulunduğu yapım, görkemli afiş tasarımıyla kısa sürede dijital platformlarda ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal Medya Ve Influencer Dünyasının Perde Arkası

Günümüzün en popüler olgularından biri olan dijital yayıncılık ve sosyal medya fenomenliği kavramını merkezine alan dizi her an binlerce insanın bakışına ve yargısına maruz kalan bir kadının psikolojik ve sosyolojik mücadelesini ele alıyor. Çekimleri İstanbul'un tarihi atmosferi ile Çanakkale'nin eşsiz doğasında tamamlanan projede Afra Saraçoğlu dijital dünyanın zirvesindeki Pera isimli ünlü bir influencer'a hayat veriyor. Yayınlanan ilk afiş de Pera'nın parıltılı hayatının ardındaki yalnızlığa ve gözetlenme hissiyatına doğrudan mercek tutuyor.

Pera: Gör Beni Dizisinin Çarpıcı Konusu

Dizinin merkezinde yer alan Pera (Afra Saraçoğlu) attığı her adımla söylediği her sözle ve paylaştığı her fotoğrafla dijital platformlarda gündem olmayı başaran güçlü bir kadındır. Dışarıdan bakıldığında lüksün estetiğin, güzelliğin ve imrenilen bir yaşam tarzının sembolü haline gelmiş olan Pera'nın bu kusursuz görünen dünyasının ardında aslında derin gerçekler ve sırlar yatmaktadır. Ancak bir gecede yaşanan beklenmedik ve sarsıcı bir olay Pera'nın tırnaklarıyla inşa ettiği bu ihtişamlı imparatorluğu bir anda yerle bir edecektir.

Yıldızlar Geçidi Kadro

Afra Saraçoğlu'nun başrolü üstlendiği bu sarsıcı psikolojik dram projesinde kendisine son dönemin son derece başarılı isimleri eşlik ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Ulvi Kahyaoğlu, Nil Sude Albayrak, Yetkin Dikinciler, Emin Gürsoy, Tülay Günal, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Bulum, Abdurrahman Yunusoğlu ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi usta ve yetenekli isimler bir araya geliyor.