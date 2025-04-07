Teşkilat'ta Aybüke Pusat'tan sonra bir ayrılık daha

TRT 1'in sevilen yapımı Teşkilat dizisinde sular durulmuyor. Aybüke Pusat’ın, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot paylaşımının ardından diziden çıkarılması gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise dizide Tufan karakterine hayat veren usta oyuncu Murat Aygen’in ayrılacağı öğrenildi.

Murat Aygen’in ayrılığı önceden planlandı

Gazeteci Birsen Altuntaş, Aygen’in ayrılığının Pusat ile yaşanan gerginlikle ilgili olmadığını belirtti. Dizide ilerleyen bölümlerde yer alacak olan ayrılık sahnesinin, çok önceden senaryoya dahil edildiği ifade edildi. Böylece, Murat Aygen Teşkilat’a planlanan senaryo gereği veda edecek.

Tolga Sarıtaş için ayrılık sinyali yok

Öte yandan Aybüke Pusat'ın partneri olan Tolga Sarıtaş’ın diziden ayrılacağı yönünde çıkan söylentilere de son nokta koyuldu. Altuntaş, “Tolga Sarıtaş devam ediyor. Ayrıca herkesin sözleşmesi var ve bu sözleşmelerin cezai şartları oldukça yüksek” ifadeleriyle Sarıtaş’ın projeye devam ettiğini netleştirdi.

Pusat’ın paylaşımı olay oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma sonrası gelen tepkilere destek veren Aybüke Pusat, 2 Nisan’daki ekonomik boykot çağrısını destekleyen bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımın ardından TRT ekranlarında yayınlanan diziden çıkarılması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.