Teşkilat'ta 6. Sezon İçin Geri Sayım Başladı

‘Teşkilat ‘yeni sezonda yepyeni hikayesi ve karakterlerini izleyicilerin beğenisine sunacak. Tolga Sarıtaş’ın hayat verdiği ‘Altay’ karakteri yeni sezonda da birbirinden tehlikeli operasyonlarda görev alacak ve Teşkilat’ın başarıya ulaşması için elinden geleni yapacak.

Bazen Bir Saniye, Bir Ülkenin Kaderini Değiştirir

‘Teşkilat’ altıncı sezonundan nefes kesen bir tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtım, sürpriz karakterlerin dahil olacağı yeni sezonda gerilim, aksiyon ve heyecanın artacağının sinyalini veriyor ve izleyiciyi yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Teşkilat için saatler kuruldu, geri sayım başladı.

‘Teşkilat’ altıncı sezonuyla yakında TRT 1’de izleyicisi ile buluşacak.