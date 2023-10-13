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Teşkilat'ın yeni sezona başlayacağı tarih açıklandı!

TRT 1’de yayınlanan, yapımını dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Türk dizilerinin yapımcısı TİMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği reyting rekorları kıran ‘Teşkilat’ dizisinin dördüncü sezon yayın tarihi belli oldu. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi ‘Teşkilat’ 22 Ekim’de başlıyor.

Teşkilat'ın yeni sezona başlayacağı tarih açıklandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-10-2023 15:15

Dördüncü sezonu için yoğun bir hazırlık döneminin ardından sete çıkan Teşkilat, izleyicilerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizi 22 Ekim Pazar akşamı yeni sezon ilk bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alacak.

Teşkilat’ın bugüne kadar görülmeyen taraflarını yeni sezonda anlatacak dizinin fragmanı büyük heyecan yarattı. Kurulacak yeni ekip ile Teşkilat’ın operasyonları daha da diken üstü bir hal alıyor.

Teşkilat’ın kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, İlker Kızmaz, Ceyhun Mengiroğlu, Serdar Yeğin, Tuğçe Açıkgöz, Ebru Nil Aydın , Melisa Akman ve Cengiz Bozkurt  yer alıyor.

Yeni sezonda oyunu bozmaya değil oyun kurmaya hazırlanan ‘Teşkilat’ ekibi dişli düşmanlar karşısında varını yoğunu ortaya koyacak. Ülkeleri için canları pahasına mücadele veren ekip yeni sezonda sahada aksiyon dolu karşılaşmalar yaşarken stratejik planları da dengeleri alt üst edecek.

‘Teşkilat’ heyecan dolu dördüncü sezonuyla 22 Ekim Pazar akşamı TRT 1’de ekrana gelecek!

 

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