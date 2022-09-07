Teşkilat'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

Dizinin İstanbul’a taşınan hikayesinden ilk tanıtımı yayınlandı. Büyük heyecan yaratan sezon finalinin ardından yaşanacak gelişmeler izleyici tarafından merakla beklenirken üçüncü sezon açılışında Teşkilat ekibi, yepyeni bir hedef için yola koyulacak.

Yeni sezonda kadroya dahil olan oyuncuları, yeni mekanları ve izleyiciyi her daim şaşırtan hikayesiyle yine ekranların favorisi olacak ‘Teşkilat’ yakında izleyicinin karşısına çıkacak.

Teşkilat ekibi yeni sezonda “Teşkilat Seni Bulur” sloganıyla mutlak düşmana karşı tek yumruk olurken, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle yine nefesleri kesecek.

Teşkilat, yakında TRT 1’de.

Teşkilat 3. Sezon Tanıtım: