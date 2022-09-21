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Gecce Magazin Haberleri

'Teşkilat'ın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı!

TRT 1’de yayınlanan, ilk bölümünden itibaren izleyicilerin favorisi olarak reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Teşkilat’ yeni sezonuyla ekrana gelmek için hazır. Dizinin üçüncü sezonunda tansiyonun iyice yükseleceğinin habercisi olan nefes kesici bir tanıtım izleyicilerle buluştu. Yeni sezona dair ilk görüntülerin yer aldığı tanıtım kısa sürede büyük beğeni topladı.

'Teşkilat'ın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 21-09-2022 14:44

Hikayesi İstanbul’a taşınan ‘Teşkilat’ta tanıdık yüzler görevlerine tüm bağlılığıyla devam ederken ekibe yeni ‘kahramanlar’ ekleniyor. Farklı bir dönemin başlangıcını yaşayan ‘Teşkilat’ ekibi her türlü zorluğun üstesinden gelmek için canları pahasına mücadele edecek.

 

 

Teşkilat’ın üçüncü sezon hikayesi ise şöyle:

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın isimsiz kahramanlarının ülkeleri için canları pahasına düzenledikleri operasyon sonucu ‘Şirket’ yok edilmiştir. Bu olay sonucunda yabancı istihbarat servislerinin ülkemize yönelik onlarca yıl öncesine dayanan terörizm faaliyetleri baş gösterir. Sınırlarımızda büyük güçlerin güdümünde olan bir uydu devlet kurma girişimi başlar. Egemenliğimize yönelik gerçekleştirilen bu tehditler neticesinde, Teşkilat içinde hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan ekibimiz, bu yapıyla mücadele etmek için harekete geçer. Ekibin amacı kurulması planlanan terör devletini engellemek, üst aklın kim olduğunu ve arkasındaki güçleri ortaya çıkarıp dış düşmanları ortadan kaldırmaktır. Tüm bu operasyonların yanında, ekibin içinde değişen dengeler, yeni hayatların olaylara dahil oluşu hepsi için farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.

‘Teşkilat’, yakında TRT 1’de...

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