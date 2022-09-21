'Teşkilat'ın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı!

Hikayesi İstanbul’a taşınan ‘Teşkilat’ta tanıdık yüzler görevlerine tüm bağlılığıyla devam ederken ekibe yeni ‘kahramanlar’ ekleniyor. Farklı bir dönemin başlangıcını yaşayan ‘Teşkilat’ ekibi her türlü zorluğun üstesinden gelmek için canları pahasına mücadele edecek.

Teşkilat’ın üçüncü sezon hikayesi ise şöyle:

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın isimsiz kahramanlarının ülkeleri için canları pahasına düzenledikleri operasyon sonucu ‘Şirket’ yok edilmiştir. Bu olay sonucunda yabancı istihbarat servislerinin ülkemize yönelik onlarca yıl öncesine dayanan terörizm faaliyetleri baş gösterir. Sınırlarımızda büyük güçlerin güdümünde olan bir uydu devlet kurma girişimi başlar. Egemenliğimize yönelik gerçekleştirilen bu tehditler neticesinde, Teşkilat içinde hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan ekibimiz, bu yapıyla mücadele etmek için harekete geçer. Ekibin amacı kurulması planlanan terör devletini engellemek, üst aklın kim olduğunu ve arkasındaki güçleri ortaya çıkarıp dış düşmanları ortadan kaldırmaktır. Tüm bu operasyonların yanında, ekibin içinde değişen dengeler, yeni hayatların olaylara dahil oluşu hepsi için farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.

‘Teşkilat’, yakında TRT 1’de...