Teşkilat'ın 5. sezon fragmanı yayınlandı

TRT 1’in fenomen dizisi Teşkilat, beşinci sezonuyla izleyicilerini yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yapımını TIMS&B Productions’ın üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği dizi, ilk bölümünden itibaren pazar günlerinin vazgeçilmezi haline gelmişti.

Yeni sezonda Teşkilat ekibi, "Altay’dan Tuna’ya" temasıyla bambaşka bir yolculuğa çıkacak. Vatan sevgisi ve kahramanlık hikayeleriyle milyonların gönlünde taht kuran dizi, bu sezon da farklı hikayeleri ve yeni karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan tanıtımla birlikte heyecanı doruğa çıkaran Teşkilat, beşinci sezonunda da iddiasını ve kalitesini konuşturmaya devam edecek.

Teşkilat: Altay’dan Tuna’ya, her zamanki gibi pazar akşamları TRT 1 ekranında izleyicileriyle buluşacak. Yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi, yine nefes kesen aksiyon sahneleri ve derin hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi hedefliyor.