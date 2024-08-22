Teşkilat'ın 5. sezon fragmanı yayınlandı

"Teşkilat" dizisi 5. sezonuyla geri dönüyor: "Altay’dan Tuna’ya" temasıyla heyecan doruğa çıkacak.

Teşkilat'ın 5. sezon fragmanı yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-08-2024 17:31

TRT 1’in fenomen dizisi Teşkilat, beşinci sezonuyla izleyicilerini yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yapımını TIMS&B Productions’ın üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği dizi, ilk bölümünden itibaren pazar günlerinin vazgeçilmezi haline gelmişti.

Yeni sezonda Teşkilat ekibi, "Altay’dan Tuna’ya" temasıyla bambaşka bir yolculuğa çıkacak. Vatan sevgisi ve kahramanlık hikayeleriyle milyonların gönlünde taht kuran dizi, bu sezon da farklı hikayeleri ve yeni karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan tanıtımla birlikte heyecanı doruğa çıkaran Teşkilat, beşinci sezonunda da iddiasını ve kalitesini konuşturmaya devam edecek.

Teşkilat: Altay’dan Tuna’ya, her zamanki gibi pazar akşamları TRT 1 ekranında izleyicileriyle buluşacak. Yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi, yine nefes kesen aksiyon sahneleri ve derin hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi hedefliyor.

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