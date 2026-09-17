Derya Pınar Ak'tan Farah Zeynep Abdullah'a Yanıt: "Nur Sürer'e Katılıyorum, Kimse Hallenmesin!"

Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin'in ikinci sezon tanıtımı 2022 yapımı Bergen filminin yapım şirketi Orchestra Content'in telif ve taklit iddialarıyla günlerdir magazin dünyasının birinci maddesi olmaya devam ediyor. Tartışmalar büyürken filmde Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın sosyal medya üzerinden "Göz bandı taktığım sahneleri unutmuşsunuz" ve "Benzerlik tamam da çalmışsınız" diyerek ateşe benzin dökmesinin ardından dizinin başrol oyuncusu Derya Pınar Ak sessizliğini bozarak yanıt verdi.

Çirkin ve Bergen Arasında Kulis Sahnesi Krizi

Çirkin dizisinin yeni sezon teaser'ının yayınlanmasının ardından Orchestra Content makyaj masasında hazırlanma eldiven giyme, parfüm sıkma ve sahneye çıkış anlarının Bergen filminden birebir kopyalandığını öne sürerek hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.

Sosyal medyayı ikiye bölen ve Farah Zeynep Abdullah'ın sert çıkışlarıyla alevlenen tartışmaya yanıt dizide ailesini küçük yaşta kaybeden Meryem karakteriyle geniş kitlelere ulaşan genç oyuncu Derya Pınar Ak'tan geldi. 2018'de başladığı oyunculuk kariyerinde Prens, Hükümsüz, Sevmek Zamanı ve Adım Farah gibi projelerle adından söz ettiren başarılı oyuncu sahnelerin tamamen özgün olduğunu savundu.

Klasik Kulis Sahneleri Tek Bir Projenin Anlatımı Değildir

Kendisine yöneltilen iddiaları samimiyetle yanıtlayan Derya Pınar Ak ayna karşısında hazırlanmak makyaj yapmak ya da eldiven takmak gibi sahnelerin sinema ve televizyon dünyasında evrensel ögeler olduğunu vurguladı. Ak "Biz de kendi hikayemizi kendi teaser'ımızı hikayemize ve karakterimizin dünyasına göre hazırladık" diyerek taklit iddialarını kesin bir dille reddetti.

Konunun asıl muhatabının yapımcılar ve yaratıcı ekip olduğunu belirten güzel oyuncu "Ben sadece kendi sorumluluğumun altında konuşmak isterim" ifadelerini kullandı.

Nur Abla Kraliçemizdir Kimse Hallenmesin!

Derya Pınar Ak, Çirkin’in tanıtımında yer alan bazı sahnelerin Bergen filmine benzetilmesi hakkında konuştu @okanmermervip pic.twitter.com/lrOtJpj5jS — 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) September 16, 2026

Tartışmaya son noktayı koyarken usta oyuncu Nur Sürer'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "O tarz Yeşilçam'da 550 tane film yapıldı, kimse hallenmesin" sözlerine atıfta bulunan Derya Pınar Ak kıdemli meslektaşına destek verdi. Young yıldız "Kimse hallenmesin diyen Nur abla'ya zaten katılıyorum o bizim kraliçemiz" sözleriyle polemiğe noktayı koydu.