Aybüke Pusat'tan Tartışma Yaratan "Ortam Neşesi" Açıklaması: "Ben Gidince Neşeleri Kaçsın!"

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Aybüke Pusat ekrana çıktığı yeni röportajıyla bir kez daha adından söz ettirdi. TRT'nin Teşkilat dizisinden ayrıldıktan sonra Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Melek karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu sezon sonunda projeye veda etmişti. Ayrılığın ardından gündeme gelen ekip içi uyumsuzlık iddiaları ve veda paylaşımı yapmaması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Pusat katıldığı programda sarf ettiği sözlerle sosyal medyayı yeniden ikiye böldü.

Sosyal Medyada Gündem Olan İtiraf

Can Yılmaz'ın Kafa TV'de yayınlanan programına konuk olan Aybüke Pusat arkadaş grubu ve sosyal ortamlardaki tavrına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir ortamdan ayrıldıktan sonra arkadaşlarının eğlenmeye devam etmesini istemediğini esprili ancak tartışma yaratan bir dille ifade eden güzel oyuncu, samimi itiraflarıyla dikkat çekti.

Pusat programda "Kös kös oturmazlar o kadar da. Şimdi ben az önce konuştuğumuz yakın arkadaşlarım üzerinden örneklendireyim. Kös kös oturmazlar da... Yani biz bir grubuz ve içimizden birisi çıktığında bakın gördünüz mü? Nasıl bir dengeler değişiyor hemen böyle şeyler demek isterim" ifadelerini kullandı. Kendisi ortamdan ayrıldıktan sonra neşenin kaçmasının kendisini keyiflendireceğini dile getiren oyuncunun bu sözleri kısa sürede viral oldu.

Ayrılık İddialarının Ardından Geldi

Aybüke Pusat: "Bulunduğum yerden gittikten sonra ortamın neşesinin kaçması beni keyiflendirir.



Gidersem de orada ne olduğunu bilmek isterim." pic.twitter.com/TEhrI5miaN — Populicc (@populicc) September 16, 2026

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinden ayrıldıktan sonra herhangi bir veda mesajı yayınlamaması ve set ekibiyle yaşadığı iddia edilen gerilimlerle uzun süre konuşulan Aybüke Pusat'ın bu açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı yorumlandı. Kimileri güzel oyuncunun bu sözlerini özgüven ve doğallık olarak değerlendirirken kimileri ise ortam neşesi açıklamasını iddialı ve tartışmalı buldu.