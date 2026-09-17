Aybüke Pusat'tan Tartışma Yaratan "Ortam Neşesi" Açıklaması: "Ben Gidince Neşeleri Kaçsın!"

Aybüke Pusat Kafa TV'de Can Yılmaz'ın konuğu oldu. Ortam neşesi açıklamasıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun olay yaratan röportajı...

Aybüke Pusat'tan Tartışma Yaratan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 13:19

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Aybüke Pusat ekrana çıktığı yeni röportajıyla bir kez daha adından söz ettirdi. TRT'nin Teşkilat dizisinden ayrıldıktan sonra Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Melek karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu sezon sonunda projeye veda etmişti. Ayrılığın ardından gündeme gelen ekip içi uyumsuzlık iddiaları ve veda paylaşımı yapmaması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Pusat katıldığı programda sarf ettiği sözlerle sosyal medyayı yeniden ikiye böldü.

Sosyal Medyada Gündem Olan İtiraf

Can Yılmaz'ın Kafa TV'de yayınlanan programına konuk olan Aybüke Pusat arkadaş grubu ve sosyal ortamlardaki tavrına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir ortamdan ayrıldıktan sonra arkadaşlarının eğlenmeye devam etmesini istemediğini esprili ancak tartışma yaratan bir dille ifade eden güzel oyuncu, samimi itiraflarıyla dikkat çekti.

Pusat programda "Kös kös oturmazlar o kadar da. Şimdi ben az önce konuştuğumuz yakın arkadaşlarım üzerinden örneklendireyim. Kös kös oturmazlar da... Yani biz bir grubuz ve içimizden birisi çıktığında bakın gördünüz mü? Nasıl bir dengeler değişiyor hemen böyle şeyler demek isterim" ifadelerini kullandı. Kendisi ortamdan ayrıldıktan sonra neşenin kaçmasının kendisini keyiflendireceğini dile getiren oyuncunun bu sözleri kısa sürede viral oldu.

Ayrılık İddialarının Ardından Geldi

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinden ayrıldıktan sonra herhangi bir veda mesajı yayınlamaması ve set ekibiyle yaşadığı iddia edilen gerilimlerle uzun süre konuşulan Aybüke Pusat'ın bu açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı yorumlandı. Kimileri güzel oyuncunun bu sözlerini özgüven ve doğallık olarak değerlendirirken kimileri ise ortam neşesi açıklamasını iddialı ve tartışmalı buldu.

Benzer Haberler
Sultana Galasında Başrol Krizi! Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak Birbirine Soğuk Davrandı Sultana Galasında Başrol Krizi! Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak Birbirine Soğuk Davrandı
Ekran Tarihinin En Büyük Gizemi Çözüldü: Aşk-ı Memnu’nun Unutulamaz Olmasının Asıl Sebebi! Ekran Tarihinin En Büyük Gizemi Çözüldü: Aşk-ı Memnu’nun Unutulamaz Olmasının Asıl Sebebi!
Tolga Sarıtaş'ın Oyuncu Olmadan Önceki Mesleğini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Tolga Sarıtaş'ın Oyuncu Olmadan Önceki Mesleğini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
32 Yaşında Üniversiteden Mezun Oldu! İşte Burcu Özberk'in Dikkat Çeken Kariyeri 32 Yaşında Üniversiteden Mezun Oldu! İşte Burcu Özberk'in Dikkat Çeken Kariyeri
Sıla Türkoğlu Hukuk Zaferini Kazandı! Emanet Dizisi Davasında Karar Çıktı Sıla Türkoğlu Hukuk Zaferini Kazandı! Emanet Dizisi Davasında Karar Çıktı
Demet Özdemir Toronto'yu Fethetti! Cinlerin Düğünü İle Kırmızı Halıda Büyüledi Demet Özdemir Toronto'yu Fethetti! Cinlerin Düğünü İle Kırmızı Halıda Büyüledi
ÇOK OKUNANLAR
Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı
  • 16-09-2026 09:32

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı
  • 15-09-2026 12:30

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı

Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı! Usta Oyuncu Münir Canar Yaşamını Yitirdi
  • 17-09-2026 10:18

Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı! Usta Oyuncu Münir Canar Yaşamını Yitirdi

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!
  • 14-09-2026 14:35

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!

Kaan Yıldırım Toronto'yu Salladı! Siyah-Beyaz Karelerine Beğeni Yağdı
  • 17-09-2026 14:00

Kaan Yıldırım Toronto'yu Salladı! Siyah-Beyaz Karelerine Beğeni Yağdı