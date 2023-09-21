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Teşkilat'a yeni kadın oyuncu katılıyor

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi "Teşkilat," 4. sezonunun ilk bölümünü ekim ayının ikinci haftasında yayınlamayı planlıyor.

Teşkilat'a yeni kadın oyuncu katılıyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 21-09-2023 19:32

"Tims&B" imzası taşıyan ve Burak Arlıer tarafından yönetilen "Teşkilat" dizisinin yeni sezon çekimleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Dizinin ekim ayının ikinci haftasında yeni sezonla ekrana dönmesi bekleniyor. Başrolünde Murat Yıldırım'ın bulunduğu diziye bu sezon Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu, Selin Genç, Tuğçe Açıkgöz ve Ceyhun Mengiroğlu gibi isimler katılmıştı. Son olarak kadroya yeni bir oyuncu daha ekledi.

Melisa Akman, "Teşkilat" dizisinde Nazlı karakterine hayat verecek ve bomba uzmanı bir ajan olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Ayrıca, dizi için flashback sahneleri Bosna'da çekilecek.

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