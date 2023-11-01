Yeni hikayesi ve kadrosuyla dikkat çeken Teşkilat’a iki yeni isim daha dahil oldu. Başarılı oyuncular Ebru Şam ve Selin Genç yeni sezonda Teşkilat kadrosundaki yerini aldı.

Ebru Şam, dizide Şirketle bağlantılı üst düzey bir ajan olan Scarlett’e hayat verecek. Çeşitli istihbarat örgütleriyle yakın ilişkilere sahip olan Scarlett, babasının para gücü sayesinde birçok kişiyi kendi safına çekebiliyor. Selin Genç’in canlandıracağı ‘Sena’ ise ailesinin zulmünden kaçan naif bir kadındır. Korkut’la yollarının kesişmesi hayatının dönüm noktası olacak fakat herkesin olduğu gibi Sena’nın da sırları vardır.

‘Teşkilat’, yeni bölümüyle pazar akşamı TRT 1’de.