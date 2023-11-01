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Teşkilat'a iki yeni isim!

TRT 1’de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ dördüncü sezonunda aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Teşkilat'a iki yeni isim!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-11-2023 16:36

Yeni hikayesi ve kadrosuyla dikkat çeken Teşkilat’a iki yeni isim daha dahil oldu. Başarılı oyuncular Ebru Şam ve Selin Genç yeni sezonda Teşkilat kadrosundaki yerini aldı.

Ebru Şam, dizide Şirketle bağlantılı üst düzey bir ajan olan Scarlett’e hayat verecek. Çeşitli istihbarat örgütleriyle yakın ilişkilere sahip olan Scarlett, babasının para gücü sayesinde birçok kişiyi kendi safına çekebiliyor. Selin Genç’in canlandıracağı ‘Sena’ ise ailesinin zulmünden kaçan naif bir kadındır. Korkut’la yollarının kesişmesi hayatının dönüm noktası olacak fakat herkesin olduğu gibi Sena’nın da sırları vardır.

‘Teşkilat’, yeni bölümüyle pazar akşamı TRT 1’de.

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