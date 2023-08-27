Teşkilat Yeni Sezon Öncesinde Ne Gemiler Yaktım dedi! Ne Zaman Başlayacağı İfşa Edildi

TRT1 ekranlarında her sezon mevcut oyuncu ayrılıkları sonrasında daha bir güçlü şekilde küllerinden doğan ve 4. sezonunda da flaş oyuncu ayrılıklarına yeni oyuncular dahil eden Teşkilat dizisi ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, Ağustos ayının bitmesine ramak kala merakla araştırılıyor. Şu sıralar Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı arama motorlarını aşındırırken, Teşkilat dizisi ayrılan oyuncuları ile yeni oyuncuları da merak ediliyor.

İlk sezon sonunda dizinin olmazsa olmaz oyuncularının ayrılması akabinde yeni gelen oyuncularının eskileri aratmadığı ve Pazar akşamlarının reytinglerini kırdığı Teşkilat dizisi 4. sezonda da bomba ayrılıklara ve başlangıçlara imzasını attı. Her sezon başrol oyuncularında yaşanan aksaklıkları, ekip tam anlamıyla giderirken, Teşkilat dizisi 4. sezon başlangıcında da aynı düzen devam etmekte. Teşkilat dizisi 4. sezon başlama tarihi de bu sebeple merakla araştırılmakta.

Teşkilat dizisi 4. sezon ne zaman başlayacak?

Zeynep Tuğçe Bayat, Yunus Narin, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Murat Yıldırım, Atılay Uluışık, Serdar Yeğin, Deniz Baysal Yutucu, Ahmet Uğur Say gibi başarılı isimlerin başrollerinde yer aldığı Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat yeni sezon başlama tarihi ile alakalı detaylarda dizinin çekimlerinin başladığını belirtelim.

Teşkilat dizisi bilindiği üzere 25 Haziran 2023 pazar akşamı yayınlanan 79. bölümü ile sezon finaline girmişti Ağustos ayına girilmesi ile tekrardan sete çıkan Teşkilat dizisinin Eylül ayının ortası gibi TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Diziden 3 oyuncu ayrıldı

Teşkilat dizisinde Halit Başkan karakteri kadrondan ayrılırken Gürkan Uygun ve Zeynep Tuğçe Bayat da oyuncu kadrosundan çıktığı son dakika olarak açıklandı.

Teşkilat dizisi 1. sezonunda Çağlar Ertuğrul Mesut Akusta Ezgi Eyüboğlu Ezgi Şenler gibi başrol oyuncularının ayrılması sonrasında teşkilat dizisinin 2. sezonu reytinglerini sıfırlanması Beklerken izleyicisini kaybetmemesi sebebi diziye daha popüler isimlerin dahil olmasaydı. Murat Yıldırım'ın o dönem oynadığı dizisinin final yapmadan bitmesi sonrasında Teşkilat dizisine dahil olması dizinin gidişatını pozitif olarak seyrettirmişti. Milli İstihbarat teşkilatının operasyonlarını konu alan Teşkilat dizisi Eylül ayında 4. sezonu ile ekranlarda olacak.

Teşkilat yeni sezon öncesi nasıl bitmişti

Büyük terör şirketi David hartley ile mücadelesi devam etmekteydi. SAT Komandosu Halim şehit edilmişti ve bunun intikamını da Ömer canlı yayında almıştı. Dizinin son bölümünde Ömer ve Zehra nişanlanırken Zehra'nın diziden ayrılması sonrasında nasıl bir gidişat devam edecek merakla bekleniyor

Deniz BAysal Hangi Dizide

Deniz Baysal'ın Teşkilat dizisinden ayrılması sonrasında hangi dizide rol alacağı merak ediliyordu. Ay Yapım ile anlaşan Baysal, Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım'da 1 kız çocuğu annesi Yasemin rolüne hayat verecek